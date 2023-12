Dovoljenja za bivanje in delo za 30.000 migrantov

Kot je pojasnil grški minister za delo, se je vlada za to odločila zaradi pomanjkanja delovne sile, zlasti v kmetijstvu

Grafit v Atenah

© Julia Tulke / Flickr

Grška vlada namerava okoli 30.000 migrantom, ki so "nezakonito" vstopili v državo, izdati dovoljenja za bivanje in delo. V ta namen je danes parlamentu posredovala predlog spremembe ustrezne zakonodaje. Kot je pojasnil grški minister za delo Adonis Georgiadis, se je vlada za to odločila zaradi pomanjkanja delovne sile, zlasti v kmetijstvu.

V skladu s predlogom vlade bi se legaliziralo tiste migrante, ki lahko dokažejo, da v državi živijo že tri leta, niso storili nobenega kaznivega dejanja in imajo ponudbo za delo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Minister Georgiadis je prepričan, da bo predlog pomagal v boju proti neprijavljenemu delu.

Georgiadis je prepričan, da bo predlog pomagal v boju proti neprijavljenemu delu. Tisti, ki so doslej delali na črno, bi bili vključeni v socialno in pokojninsko zavarovanje ter bi plačevali ustrezne prispevke, je dodal.

Predvsem pa bi se lahko zapolnila številna prosta delovna mesta v državi. Po podatkih lokalnih medijev namreč trenutno primanjkuje približno 70.000 delavcev na področju kmetijstva. Na deset tisoče nezasedenih delovnih mest je tudi v turističnem in gradbenem sektorju.

Grčija je ena glavnih destinacij za migrante, ki poskušajo priti v EU. Po podatkih Združenih narodov je do 10. decembra letos po kopnem ali morju iz Turčije v Grčijo prispelo skoraj 45.000 migrantov.