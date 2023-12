Testiranje rakete kot svarilo za ZDA

Testiranje rakete naj bi pokazalo sposobnosti jedrskih strateških sil Severne Koreje

Ameriški predsednik Joe Biden

© Mark DiOrio / Flickr

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je najnovejše testiranje medcelinske rakete označil za jasno svarilo ZDA in njenim zaveznikom. Testiranje rakete v ponedeljek naj bi pokazalo sposobnosti jedrskih strateških sil Severne Koreje, so danes poročali severnokorejski mediji.

Kim je posvaril, da je izstrelitev rakete, ki je sposobna doseči obalo ZDA, jasen signal sovražnim silam in kaže na sposobnosti države, če bo Washington sprejel napačne odločitve proti Severni Koreji, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Z vajo izstrelitve rakete tipa hwasong-18 so želeli jasno pokazati sposobnosti in moč jedrskih strateških sil Severne Koreje, so dodali.

Na fotografijah z izstrelitve je videti Kima, kako spremlja testiranje skupaj s svojo hčerjo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severna Koreja je testirala medcelinsko raketo dan po tem, ko je v južnokorejsko pristanišče vplula ameriška jedrska podmornica ter ko sta ZDA in Južna Koreja posvarili, da bi kakršenkoli jedrski napad iz Severne Koreje pomenil konec Kimovega režima. Zaveznici sta skupaj z Japonsko danes v okviru krepitve varnostnega sodelovanja aktivirali sistem sočasnega deljenja podatkov o izstrelitvah raket iz Severne Koreje.

Že v ponedeljek so bile zaveznice kritične do izstrelitve rakete, ki so jo označile kot provokacijo in za jasno kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN, ki Pjongjangu prepovedujejo testiranje balističnih raket.

Hwasong-18 je največja raketa v severnokorejskem arzenalu. V ponedeljek je letela približno 1000 kilometrov daleč in dosegla višino okoli 6000 kilometrov, padla je v Japonsko morje.

