»Ukrajinska vojska želi mobilizirati do pol milijona ljudi«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da nihče ne ve, kako dolgo bo vojna še trajala

Ukrajinska vojska želi mobilizirati več sto tisoč Ukrajincev za bojevanje proti ruski invaziji, je na današnji letni novinarski konferenci dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je zatrdil, da je Ukrajina dosegla veliko zmago proti Rusiji v Črnem morju, poleg tega pa dodal, da nihče ne ve, kako dolgo bo vojna še trajala.

Po besedah Zelenskega je ukrajinsko vojaško vodstvo predlagalo mobilizacijo od 450.000 do 500.000 Ukrajincev. Vendar pa je dejal, da sam potrebuje več argumentov v podporo tej zamisli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je zatrdil, da je ukrajinska vojska dosegla veliko zmago v Črnem morju, kjer je uspešno napadala ruske vojaške ladje in zavarovala trgovske poti. "Ruskemu ladjevju je bila odvzeta skoraj popolna prevlada v ukrajinskem Črnem morju," je ocenil ukrajinski predsednik in dodal, da je Moskva poskušala uvesti nadzor nad tem, kaj lahko Ukrajina na tem območju počne oziroma izvaža.

Kljub temu po besedah Zelenskega nihče ne ve, kako dolgo bo vojna še trajala. "Celo spoštovani ljudje, naši poveljniki in naši zahodni partnerji, ki pravijo, da je to vojna, ki bo trajala več let, tega ne vedo," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da bo Ukrajina vojno lahko končala prej, če bo ohranila svojo odpornost.

"Celo spoštovani ljudje, naši poveljniki in naši zahodni partnerji, ki pravijo, da je to vojna, ki bo trajala več let, tega ne vedo."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski je ob tem zavrnil možnost mirovnih pogovorov z Rusijo, na katere naj bi bili v Moskvi pripravljeni. "V njihovih dejanjih tega ne vidim," je dejal in dodal, da v retoriki Moskve vidi le aroganco in pripravljenost na ubijanje. Možnost, da bi se članice Nata borile za Ukrajino, pa je označil za fantazijo.

Po njegovih besedah Ukrajina ima svoj mirovni načrt, in ko bodo "vse države sveta" enotne glede tega dokumenta, ga bodo lahko predali Rusiji. V luči tega je zagotovil, da ne bo opustil cilja, da Ukrajino vrne v obseg pred letom 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim. Odločno je zavrnil tudi trditve o tem, da naj bi Ukrajina začela izgubljati vojno, poroča britanski BBC.

Kijev bo sicer po napovedih ukrajinskega predsednika to zimo od zaveznic dobil dodatne sisteme zračne obrambe patriot. "Obljubil sem, da ne bom razkril števila," je dejal Zelenski in dodal, da je obljubljeno orožje rezultat njegovih nedavnih potovanj v tujino. Minuli teden se je namreč Zelenski najprej mudil v ZDA, nato pa še na Norveškem in Danskem.

Prav v luči obiska v Washingtonu, kjer so republikanci v senatu nedavno blokirali novo pomoč za Ukrajino zaradi spora glede politike ZDA na južni meji z Mehiko, je Zelenski danes dejal, da verjame, da ZDA Ukrajine "ne bodo izdale". Ob tem je ocenil, da bi imela sprememba na predsedniškem položaju v ZDA lahko močan vpliv na potek vojne.

"Če bo politika naslednjega predsednika, kdor koli že bo, drugačna do Ukrajine, hladnejša ali bolj ekonomična, mislim, da bodo ti signali zelo močno vplivali na potek vojne," je dejal Zelenski in ocenil, da bi imel nekdanji ameriški predsednik Donald Trump v primeru vrnitve v Belo hišo zagotovo drugačno politiko do Kijeva.

Ukrajinske oblasti ob tem trdijo, da se Rusija v zimskem času pripravlja nov niz napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zato želi okrepiti svojo zračno obrambo. Zaradi takšnih napadov je bilo lani več milijonov Ukrajincev med zimo dlje časa brez elektrike.

uf8eQ9Ud0_A