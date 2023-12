Von der Leyen / »O tem, kdo lahko pride v EU in kdo lahko ostane, bodo odločali Evropejci, in ne tihotapci«

Migracijski pakt prinaša učinkovit evropski odgovor na evropski izziv, je prepričana predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

Paktbo po besedah Ursule von der Leyen omogočil delitev odgovornosti in solidarnost med državami članicami

© Dati Bendo / Flickr

Migracijski pakt, o katerem sta se danes dogovorila Svet EU in Evropski parlament, prinaša učinkovit evropski odgovor na evropski izziv, je v odzivu na dogovor zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da bo pakt omogočil delitev odgovornosti in solidarnost med državami članicami.

Migracije so po besedah predsednice komisije evropski izziv, ki zahteva evropske rešitve. Vsako leto se na nevarno pot proti EU odpravi več sto tisoč migrantov, ki so pogosto žrtve kriminalcev, je povedala. Ob tem je spomnila, da se je na začetku svojega mandata zavezala k vzpostavitvi skupnega sistema upravljanja migracij v EU.

"Ta pakt o migracijah in azilu bo zagotovil učinkovit evropski odgovor na ta evropski izziv. O tem, kdo lahko pride v EU in kdo lahko ostane, bodo odločali Evropejci, in ne tihotapci. Pomeni zaščito pomoči potrebnih," je zapisala v izjavi.

Pakt bo po njenih besedah obenem omogočil delitev odgovornosti med članicami in solidarnost s tistimi državami, ki varujejo zunanje meje EU in preprečujejo nezakonite migracije. EU in državam članicam pa bo nova zakonodaja prinesla tudi orodja za hiter odziv na krizne razmere.

Poleg trdnega in učinkovitega zakonodajnega okvirja, ki ga prinaša pakt o migracijah in azilu, so pomembne tudi aktivnosti za zaščito evropskih meja, preprečevanje tihotapljenja in sodelovanje s tretjimi državami, je še povedala predsednica komisije. Kot je poudarila, Bruselj podporo članicam nudi tudi pri tem.

Svet EU, v katerem so države članice, in Evropski parlament sta danes dosegla politični dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu, s katerim želi unija celovito urediti upravljanje migracij. Zdaj bodo sledili pogovori na tehnični ravni, nakar bosta morali obe instituciji pet zakonodajnih aktov še dokončno potrditi.