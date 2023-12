»Boljša zaščita zunanjih meja in več solidarnosti za prosilce za azil«

Reforma migracijskega in azilnega sistema EU

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, ki je tudi sodelovala v pogajanjih, je ob tem dejala, da gre za zgodovinski trenutek

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Pogajalci Sveta EU, v katerem so zastopane članice, in Evropskega parlamenta so danes po približno 18 urah pogajanj dosegli politični dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu, so sporočili iz španskega predsedstva Svetu EU in Evropskega parlamenta. EU bo s paktom, ki ga bodo morali še dokončno potrditi, celovito uredila upravljanje migracij.

"Svet EU in Evropski parlament sta dosegla preboj v pogajanjih o reformi migracijskega in azilnega sistema EU," je špansko predsedstvo Svetu EU zapisalo na družbenem omrežju X. Dodali so, da so pogajalci obeh institucij dosegli politični dogovor o petih zakonodajnih aktih iz evropskega pakta o migracijah in azilu.

To so uredbe o zbirki prstnih odtisov Eurodac, o postopkih varnostnega preverjanja na zunanjih mejah EU, o upravljanju migracij in azila, o azilnih postopkih in o kriznih razmerah.

"Dogovorili smo se o celovitem paktu o migracijah in azilu, ki bo prinesel boljšo zaščito naših zunanjih meja, več solidarnosti ter boljšo zaščito za ranljive osebe in prosilce za azil."



Ylva Johansson,

evropska komisarka za notranje zadeve

Dogovor je na omrežju X potrdil tudi parlamentarni odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Pakt po navedbah pristojnega odbora vključuje načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti v evropski migracijski in azilni politiki, naslavlja krizne razmere, prinaša pa tudi hitrejšo obravnavo prošenj za azil.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, ki je tudi sodelovala v pogajanjih, je ob tem dejala, da gre za zgodovinski trenutek.

"Dogovorili smo se o celovitem paktu o migracijah in azilu, ki bo prinesel boljšo zaščito naših zunanjih meja, več solidarnosti ter boljšo zaščito za ranljive osebe in prosilce za azil," je povedala v videu, objavljenem na omrežju X.

Po danes doseženem političnem dogovoru bosta morala Svet EU in parlament razrešiti še nekatera tehnična vprašanja, nato pa bosta morali obe instituciji zakonodajo, ki jo je Bruselj predlagal septembra 2020, še dokončno potrditi. Cilj je, da bi to storili pred evropskimi volitvami junija prihodnje leto.

Podrobnosti dogovora bodo predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in evropski poslanci, pristojni za pogajanja o posameznih aktih, predstavili na novinarski konferenci ob 9.30.