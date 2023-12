Putin / »Ukrajina se ob podpori tujih obveščevalnih služb poslužuje terorističnih metod«

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je treba preprečiti vse poskuse tujih obveščevalnih služb, ki želijo s pomočjo Ukrajini destabilizirati Rusijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes dejal, da je treba preprečiti vse poskuse tujih obveščevalnih služb, ki želijo s pomočjo Ukrajini destabilizirati politične in družbene razmere v Rusiji. Opozoril je, da se Ukrajina poslužuje terorističnih metod in pozval k ostremu odzivu na ravnanja tujih obveščevalnih služb, ki Ukrajino podpirajo.

"Režim v Kijevu je ob neposredni podpori tujih obveščevalnih služb stopil na pot terorističnih metod, praktično državnega terorizma. Gre za sabotaže civilnih objektov, prometne in energetske infrastrukture, napade na civiliste in predstavnike oblasti," je Putin dejal v videonagovoru ob dnevu delavcev ruskih varnostnih agencij.

"Aktivnejša prizadevanja so potrebna na ključnih področjih, kot so boj proti ekstremizmu in korupciji ter kibernetskim grožnjam. Varnostne službe nimajo lahke naloge. Vendar imajo vse možnosti, da zagotovijo varnost države, družbe in naših državljanov," je še dodal, piše na spletni strani Kremlja.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani, je Moskva poročala o številnih sabotažah in napadih, ki jih pripisujejo Ukrajini. Sprožila je že na desetine preiskav domnevnih sabotaž, zlasti na objektih ključne infrastrukture in proizvodnih obratih.