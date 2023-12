Zaviralci zelenega prehoda

Ne le skrajne, tudi zmerno desne stranke vse ostreje nastopajo proti evropskim okoljskim politikam

Niti desni politiki v Evropi ne morejo več zanikati obstoja podnebnih sprememb, a se vseeno borijo, da problem minimizirajo, hkrati pa politično izkoristijo utrujenost ljudi od politik zelenega prehoda, ki bodo za nekatere lahko tudi boleče. Pred tednom dni je v Rimu potekala vsakoletna konferenca Bratov Italije, trenutno vladajoče stranke v Italiji, ki ji predseduje Giorgia Meloni. Na njeno vabilo so se konference udeležili tudi britanski konservativni premier Rishi Sunak, albanski premier Edi Rama ter vodja skrajno desne španske stranke Vox, Santiago Abascal. Tema pogovorov so bile v prvi vrsti migracije. Poleg evropskih politikov pa je Melonijeva na konferenco povabila tudi najbogatejšega človeka na svetu in direktorja Tesle, Elona Muska.