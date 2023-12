Je prav, da profesorji dopustijo, da jih najamejo multinacionalke?

Kakšna je torej verjetnost, da je Huawei naključno najel in plačal profesorje dveh javnih fakultet in od njih po naključju prejel mnenji, ki podpirata njegovo poslovno korist?

Nedavno je portal Siol razkril, da sta profesorja dveh javnih fakultet, Samo Bardutzky s Pravne fakultete in Jože P. Damijan (s tremi sodelavci) z Ekonomske fakultete, napisala strokovni mnenji za kitajsko družbo Huawei, in sicer kot sodelavca fakultetnih zavodov. Z mnenjema zdaj Huawei »žuga« vladi in zahteva kompenzacijo za izgube, ki mu jih je zaradi poleti sprejetih omejitev glede omrežja 5G povzročila Slovenija; škodo ocenjuje na več kot 170 milijonov evrov. Primer pa posredno odpira tudi vprašanje vloge javnih univerz in njenih profesorjev v družbi. Je prav, da profesorji javnih univerz prek inštitutov in centrov, ki jih ustanovi fakulteta, pišejo plačljive ekspertize za multinacionalke – na primer za tuje multinacionalke, ki so zaradi lastnih poslovnih interesov v sporu z državo? Je prav, da se profesorji javnih univerz pod ekspertize podpisujejo s svojimi visokošolskimi nazivi, ki jim na trgu strokovnih mnenj zagotovo prinašajo konkurenčno prednost? Kako profesorji sploh izbirajo posle oziroma kaj je poleg denarja merilo izbora? In ključno: je to področje na ravni univerze res urejeno ustrezno?