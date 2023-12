Evrovizijski bojkot?

Kljub pozivom Evropska radiodifuzna zveza Izraela ne bo izključila z evrovizijskega tekmovanja

Pohod za Palestince in razrušeno Gazo v praznični Ljubljani

© Janez Zalaznik

Islandsko združenje skladateljev in avtorjev besedil (FTT), ki zastopa glasbene ustvarjalce, je obsodilo sodelovanje Izraela na Evroviziji 2024 in na družbenem omrežju Facebook objavilo izjavo, v kateri je islandsko javno radiotelevizijo RÚV pozvalo, naj se vzdrži sodelovanja na prihajajoči prireditvi. Pri tem je zapisalo, da je dolžnost vseh »postaviti se po robu vojni ter pobojem civilistov in nedolžnih otrok«. Prav tako po družbenih omrežjih že dlje kroži peticija s podobnim pozivom, ki jo je podpisalo že več sto islandskih glasbenikov. Kljub temu je RÚV za zdaj še odločena, da bo Islandija na evrovizijskem tekmovanju sodelovala.

Spomnimo se, da je Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki se ponaša s sloganom, da je evrovizijski izbor nepolitična prireditev, ki združuje z glasbo, leta 2022 zaradi napada na Ukrajino s tekmovanja izključila Rusijo, za Izrael pa ne namerava sprejeti podobnega ukrepa. Ob pogromu na družbenih omrežjih, ki opozarja na licemerstvo takšne odločitve in poziva k bojkotu Evrovizije, se je EBU odzvala z uradno izjavo, v kateri je med drugim zapisala, da je to »tekmovanje za izdajatelje televizijskih programov – ne za vlade – in izraelski javni izdajatelj televizijskih programov sodeluje na tekmovanju že 50 let« ter da so se v vodstvu odločili, da »izraelska javna radiotelevizija izpolnjuje vse pogoje in lahko sodeluje na prihodnjem tekmovanju«. Nobena članica EBU še ni uradno zahtevala izključitve Izraela z Evrovizije 2024.

To sicer ni prvič, da so nastopajoči glasbeniki opozorili na razmere v Palestini. Leta 2019 so prav islandski predstavniki, ekstravagantna glasbena skupina Hatari, med razglasitvijo rezultatov glasovanja pred kamerami vihteli šale v barvah palestinske zastave. Islandska javna radiotelevizija RÚV je bila zaradi tega oglobljena z denarno kaznijo 5000 evrov. Na isti prireditvi, ki je potekala v Tel Avivu, je za manjši škandal poskrbela tudi kraljica popa Madonna; med njenim nastopom je bilo na hrbtih dveh plesalcev mogoče opaziti palestinsko in izraelsko zastavo.

Na Evroviziji, ki jo bo od 7. do 11. maja prihodnje leto gostilo švedsko mesto Malmö, bo barve Slovenije s skladbo Veronika zastopala pevka Raiven.