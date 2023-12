Rdeča puščica v Ljubljani?

Po petih letih spet neposredna železniška povezava med sosedama

Italijanski hitri vlak, ki naj bi naslednje leto pripeljal tudi do Ljubljane

© Profimedia

Verjetno bosta Slovenija in Italija spet dobili neposredno železniško povezavo, in to med Ljubljano in Milanom. Pot bi opravljali hitri vlaki Frecciarossa (Rdeča puščica), povezava pa bi po nekaterih informacijah lahko zaživela že aprila 2024. Hkrati Dušan Mes iz Slovenskih železnic napoveduje, da bo po letu 2026 pot iz Ljubljane do Maribora trajala manj kot uro in pol.