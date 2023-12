FBI preiskuje grožnje sodnikom, ki so odločili, da Trump ne more kandidirati za predsednika ZDA

Tesna večina vrhovnega sodišča Kolorada je odločila, da je Trump z zavračanjem izida predsedniških volitev in spodbujanja napada na kongres kršil 14. amandma k ustavi, ki tistim, ki so prisegli na ustavo, nato pa sodelovali v uporu, prepoveduje udeležbo na volitvah

FBI skupaj s policijo mesta Denver izvaja preiskavo groženj članom vrhovnega sodišča ameriške zvezne države Kolorado, ki so razsodili, da bivši predsednik ZDA Donald Trump v Koloradu ne more kandidirati za predsednika ZDA, poroča televizija Fox News.

Tiskovni predstavnik denverske policije je za televizijo povedal, da trenutno preiskujejo incidente usmerjene proti vrhovnim sodnikom. Podrobnosti o preiskavah oziroma grožnjah ni razkril.

Potrdil je, da je policija okrepila varovanje hiš sodnikov in sodišča. Tesna večina vrhovnega sodišča Kolorada je prejšnji teden odločila, da je Trump z zavračanjem izida predsedniških volitev in spodbujanja napada na kongres kršil 14. amandma k ustavi, ki tistim, ki so prisegli na ustavo, nato pa sodelovali v uporu, prepoveduje udeležbo na volitvah.FBI preiskuje grožnje sodnikom, ki so odločili glede kandidature Trumpa

