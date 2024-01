Hišne preiskave pri županu Jankoviću

Po neuradnih informacijah kriminalisti preiskujejo sume nepravilnosti pri enem od razpisov in zaposlitvi enega od uslužbencev

Zoran Janković, ljubljanski župan

© STA / YouTube

Kriminalisti opravljajo hišne preiskave na Mestni občini Ljubljana (Mol) in pri županu Zoranu Jankoviću doma, so za STA potrdili na Molu. Sume katerih kaznivih dejanj preiskujejo, še ni znano, po informacijah portala Necenzurirano pa preiskujejo sume nepravilnosti pri enem od razpisov in zaposlitvi enega od uslužbencev.

Kdo so osumljenci in sume katerih kaznivih dejanj preiskujejo, še ni znano.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za STA potrdili le, da potekajo hišne preiskave na območju PU Ljubljana in tudi drugih policijskih uprav, več informacij za zdaj ne razkrivajo.