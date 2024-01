Zgodovinski korak / Množično cepljenje proti malariji

V Kamerunu so kot prvi na svetu začeli program cepljenja proti malariji, ki naj bi rešil na tisoče otroških življenj

V Kamerunu so v ponedeljek kot prvi na svetu začeli program cepljenja proti malariji, ki naj bi rešil na tisoče otroških življenj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je kampanjo označila za zgodovinski korak. Po podatkih WHO zaradi malarije letno umre več kot 600.000 ljudi, večina v Afriki, poroča britanski BBC.

Več kot 80 odstotkov smrti zaradi malarije v Afriki predstavljajo otroci, mlajši od pet let. Po Kamerunu bodo podobne kampanje cepljenja s cepivom RTS,S, ki je prvo cepivo proti tej bolezni, ki ga je priporočila WHO, izvedli tudi v drugih afriških državah.

Pred tem so poskusne programe cepljenja izvedli v Keniji, Gani in Malaviju, kjer so nato po podatkih Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) zabeležili 13-odstotno zmanjšanje števila smrtnih primerov.

Kamerunske oblasti cepivo dojenčkom do šestega meseca starosti ponujajo brezplačno. Skupno potrebujejo štiri odmerke, ki jih bodo prejeli sočasno z drugimi rutinskimi cepivi za otroke.

Učinkovitost cepiva sicer ni stoodstotna, vendar pa za zdravnike pomeni pomembno dodatno sredstvo v boju proti malariji - poleg mrež proti komarjem in tablet. "Imamo možnost, da znatno zmanjšamo število primerov in smrti zaradi malarije ter pospešimo izkoreninjenje bolezni," je pojasnil kamerunski zdravnik Shalom Ndoula, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 2021 so v Afriki zabeležili 95 odstotkov vseh primerov malarije na svetu in približno 96 odstotkov z njo povezanih smrti. Z obsežnimi programi cepljenja proti bolezni, znani tudi pod imenom močvirska mrzlica, bodo Kamerunu med drugim sledile Burkina Faso, Liberija, Niger in Sierra Leone.

Zelenortski otoki so medtem sredi meseca postali tretja afriška država brez malarije. Pred tem sta bili državi brez malarije na celini le Mavricij in Alžirija.

