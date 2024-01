Arabske države naj bi predlagale ustanovitev palestinske države

Rešitev dveh držav

V soboto, 13. januarja, je potekal globalni dan solidarnosti z Gazo. V Ljubljani je zborovanje potekalo pred Pritličjem.

© Janez Zalaznik

Arabske države po poročanju tujih medijev pripravljajo pobudo za končanje vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki bi začrtala pot k ustanovitvi palestinske države v zameno za normalizacijo odnosov z Izraelom.

Arabske države pripravljajo predlog za čas po končanju vojne v Gazi in določitev poti k sporazumu glede rešitve dveh držav. Glede na predlog Savdska Arabija ponuja priznanje Izraela v zameno za ustanovitev palestinske države, je poročal ameriški časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na arabske predstavnike.

Predlog, ki so ga arabske države Izraelu predložile prek ZDA, je prvi skupni načrt teh držav za končanje vojne v Gazi, ki bi Izraelu ponudil normalizacijo odnosov v zameno za rešitev dveh držav.

Pred izbruhom vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi je Savdska Arabija ob posredovanju ZDA že vodila pogovore o morebitni normalizaciji odnosov z Izraelom, ki pa so zaradi vojne zastali.

Podrobnosti predloga so še v pripravi, vendar pa je po poročanju ameriškega časnika stališče izraelske vlade do načrta za zdaj odklonilno. Glavna sporna točka predloga naj bi bila ustanovitev palestinske države.

Arabski predstavniki so o načrtu razpravljali z vladami ZDA in evropskih držav. Predlog bi vključeval tudi, da bi se zahodne države strinjale z uradnim priznanjem palestinske države ali podprle, da bi Palestinci dobili polnopravno članstvo v Združenih narodih, pa je na spletni strani poročal Financial Times.

Do poročil o arabskem predlogu prihaja v času, ko ponovno potekajo okrepljena diplomatska prizadevanja za končanje spopadov med Izraelom in Hamasom, medtem ko ZDA in Evropska unija krepijo pritisk na izraelsko stran glede rešitve dveh držav, čemur pa v Tel Avivu nasprotujejo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred dnevi znova zavrnil možnost ustanovitve samostojne palestinske države po koncu vojne v Gazi, ki je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael oktobra lani in je med Izraelci terjala 1140 smrtnih žrtev, v izraelski ofenzivi na Gazo pa je bilo doslej ubitih že skoraj 25.300 Palestincev. Netanjahu vztraja pri tem, da bo Izrael še naprej izvajal varnostni nadzor nad palestinskimi območji.