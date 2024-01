Umaknili sporni oglas za otroška oblačila, ki seksualizira mlada dekleta

Sporni oglas je prikazoval dve mladi dekleti v šolskih uniformah

Švedski tekstilni velikan H&M je umaknil oglas za šolska oblačila, ki je po mnenju kritikov seksualiziral mlada dekleta. Sporni oglas je bil del oglaševalske kampanje v Avstraliji in je prikazoval dve mladi dekleti v šolskih uniformah ter napis: "Naj se za vami obračajo glave."

Da so oglas umaknili, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal predstavnik H&M. Ob tem so se v podjetju opravičili za oglas in naznanili, da preučujejo možnosti, kako bodo v prihodnje predstavljali oglaševalske kampanje.

Na oglas so opozorili uporabniki družbenih omrežij. Uporabniki spletne strani Mumsnet, ki je namenjena staršem, so se ob tem spraševali, kako je mogoče, da je bil oglas sploh odobren.

"Čeprav smo veseli, da je podjetje H&M priznalo svojo napako in umaknilo oglas, ga v resnici sploh ne bi smelo ustvariti," je po poročanju BBC dejala ustanoviteljica spletišča Mumsnet Justine Roberts.