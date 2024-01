»Priznavanje ideologije, ki v svobodni in demokratični Evropi nima kaj iskati«

Institucionalni sprejem veteranov fašistične enote

V soboto, 20. januarja, je na sedežu občine Gorica potekal tradicionalni sprejem veteranov in predstavnikov borcev fašistične enote X Mas. Novogoriški župan Samo Turel je v odzivu na ta dogodek izrazil kritiko, opozoril na pomen lokalnih oblasti ter poudaril, da sodelovanje mestne občine Gorica na takšni slovesnosti pomeni priznavanje ideologije, ki v svobodni in demokratični Evropi nima prostora.

Goriška občinska uprava je v prisotnosti podžupanje Gorice Chiare Gatti sprejela delegacijo veteranov organizacije X Mas, ki vsako leto obeležuje spomin na padle borce v bitki na Trnovem med 19. in 21. januarjem 1945. Enota X Mas je delovala v okviru fašistične Salojske republike oz. Italijanske socialne republike. Sprejem je sprožil kritike, saj se vsako leto pojavljajo polemike glede udeležbe lokalnih oblasti na tem dogodku.

Fašistična organizacija X Mas nosi odgovornost za grozodejstva, zato lokalne oblasti ne bi smele sodelovati na dogodkih, ki priznavajo ideologijo, ki je v nasprotju z vrednotami svobode in demokracije.

Na isti dan je na pobudo Vsedržavnega Združenja Partizanov Italije (ANPI-VZPI) pokrajinskega odseka Gorice in Tržiča potekala tudi protidemonstraciji s stotimi udeleženci. Predsednica goriške sekcije partizanskega združenja, zgodovinarka Anna Di Gianantonio, se je opredelila proti občinskemu sprejemu veteranov X Mas v atriju mestne hiše. Omenila je neskladje med tem in obeleževanjem mednarodnega dneva spomina (27. januar) na holokavst ter pozdravila odločitev občinskega sveta, da slovesnost izvede ločeno, naslednji dan, 28. januarja.

Župan Turel je izpostavil, da takšna slovesnost ni v skladu z duhom priprav na Evropsko prestolnico kulture leta 2025. V svojem sporočilu za javnost je poudaril, da organizacija X Mas nosi odgovornost za grozodejstva in da lokalne oblasti ne bi smele sodelovati na dogodkih, ki priznavajo ideologijo, ki je v nasprotju z vrednotami svobode in demokracije.

"V okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture, naslova, ki ga bo Nova Gorica v sodelovanju z Gorico nosila prihodnje leto, smo naredili že veliko korakov v smeri sodelovanja, sožitja in prijateljstva, zato nas toliko bolj žalosti, da so nekatere organizacije, za katere je veljajo, da so že anahronizem, uradno sprejete pri lokalnih oblasteh. Tokrat gre za specifično organizacijo, ki je na našem območju ljudem prizadejala ogromno gorja in nosi odgovornost za številna grozodejstva."



Samo Turel,

novogoriški župan

Pripadniki neofašističnega gibanja CasaPound so nato v nedeljo, 21. janurja, na Trgu Evrope v Gorici priredili "flash mob" z napisom "1916-2025 Gorizia capitale di italianità" (Gorica prestolnica italijanskosti). Župan Turel je to dejanje označil za neprimerno in izkoristitev Trga Evrope za namene, ki so nasprotni njegovi simboliki.

"Tudi zaradi posameznikov, ki skušajo z netenjem sovraštva in poveličevanjem fašizma vnesti nemir med zamejsko prebivalstvo, je Evropska prestolnica kulture priložnost več, da pokažemo, da za skrajne ideologije in fašistično razmišljanje v tem prostoru ni mesta in da želimo nadaljevati v sožitju, prijateljstvu in skupnem razvoju," je poudaril novogoriški župan Samo Turel.

Goriški župan Roldofo Ziberna se je odzval tudi na dejanje CasaPound in ga označil za povsem neprimernega. Na družbenem omrežju je bil izpostavljen tudi odziv državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo Marka Rusjana, ki je poudaril večkulturni značaj mesta Gorica ter zavrnil ideje, ki bi vračale v obdobje narodnostnega zatiranja.

"Sobotna provokacija s strani političnih skupin, ki si več kot očitno ne želijo povezovanja in ki svoj navdih za delovanje črpajo iz fašističnega gibanja, ki je vsem Primorkam in Primorcem prizadejalo mnogo trpljenja ter jih sistematično preganjalo in nasilno skušalo poitalijančiti," je na Facebooku dodal Rusjan.

Odzivi na dogajanje v Gorici nakazujejo na razhajanje mnenj v lokalni skupnosti glede sodelovanja na dogodkih, povezanih s skrajnimi desničarskimi organizacijami, in poudarjajo pomembnost spoštovanja vrednot demokracije in človekovih pravic.

TPoEueucoV0

AqBVOHlXhdk