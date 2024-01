Zveza NATO za 1,2 milijarde dolarjev kupuje več kot 200.000 topniških granat

"Ruska vojna v Ukrajini je postala bitka za strelivo, zato je pomembno, da zaveznice popolnijo lastne zaloge, saj še naprej podpiramo Ukrajino," je dejal generalni sekretar zavezništva Stoltenberg

Zveza Nato je danes podpisala pogodbe v vrednosti 1,2 milijarde dolarjev za nabavo več kot 200.000 topniških granat kalibra 155 milimetrov. Izstrelke je mogoče uporabiti v oborožitvenih sistemih Caesar in samohodnih havbicah 2000, so pojasnili pri zavezništvu. Oboje uporablja tudi Ukrajina v obrambi proti ruski agresiji.

Kot so zapisali na spletni strani Nata, sta generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg in generalna direktorica Natove agencije za podporo in nabavo (NSPA) Stacy Cummings danes sklenila pogodbe za nakup okoli 220.000 155-milimetrskih topniških granat v vrednosti 1,2 milijarde dolarjev (1,1 milijarde evrov).

"Ruska vojna v Ukrajini je postala bitka za strelivo, zato je pomembno, da zaveznice popolnijo lastne zaloge, saj še naprej podpiramo Ukrajino," je dejal Stoltenberg.

Države članice Nata so izpraznile svoje zaloge težkega streliva, ki so ga poslale v podporo ukrajinski vojski v boju proti ruskim silam v dolgi vojni izčrpavanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina vsak dan izstreli več tisoč granat, Kijev pa je prejšnji teden opozoril na pomanjkanje streliva.

Natova agencija za nabavo je po poročanju AFP sklenila pogodbo za dobavo topniškega streliva s francoskim podjetjem Nexter in nemškim Junghans Microtec, prve dobave članicam Nata pa bi bile lahko po besedah generalne direktorice NSPA Cummings izvedene v približno 24 mesecih.

Odkar so se voditelji držav članic Nata julija lani dogovorili o Natovem akcijskem načrtu obrambne proizvodnje, je NSPA sklenila pogodbe o nabavi streliva v vrednosti približno deset milijard dolarjev. Nedavni nakupi NSPA vključujejo tudi 5,5 milijarde dolarjev vredno pogodbo za tisoč raket za sistem patriot in štiri milijarde dolarjev za 155-milimetrsko topništvo, protitankovske vodene rakete in tankovsko strelivo, so še zapisali na spletni strani Nata.

