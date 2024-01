Sodišče prepovedalo javno financiranje skrajno desne stranke

Nemška skrajno desna stranka Domovina prihodnjih šest let ne sme prejemati javnih sredstev

Nemška skrajno desna stranka Domovina, nekdaj znana kot Nacionaldemokratska stranka Nemčije (NPD) prihodnjih šest let ne sme prejemati javnih sredstev, je danes odločilo nemško ustavno sodišče. Dodatno so stranki odvzeli tudi prednostno davčno obravnavo, ki je običajno namenjena strankam in političnim donacijam.

Ustavno sodišče je že leta 2017 stranko, ki je bila takrat znana še kot NPD, označilo za sovražno do nemške ustave in demokratičnega reda. Vendar se takrat niso odločili za prepoved stranke, saj da ima premalo podpore v družbi, da bi predstavljala resno grožnjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški parlament je takrat v odgovor sprejel zakon, ki omogoča, da se skrajnim strankam odvzeme javno financiranje in davčne olajšave. Današnja odločitev sodišča pa zaznamuje prvi primer uporabe tega zakona.

Odločitev sodišča v Karlsruheju bo verjetno dodatno spodbudila razpravo o morebitni prepovedi parlamentarne skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki je precej bolj priljubljena skrajno desna stranka in glede na ankete uživa več kot 20-odstotno podporo.

Politične stranke v Nemčiji prejemajo državna sredstva za volilne kampanje in drugo delo na podlagi formule, ki upošteva delež glasov in druge dejavnike. Vendar pa morajo stranke na zadnjih državnih, zveznih volitvah ali volitvah v evropski parlament prejeti vsaj minimalno število glasov. NPD, ki se je lani poleti preimenovala v Domovino, tega praga ni dosegla že od leta 2021.