Vodstvo SD ministrico Švarc Pipan pozvalo k odstopu

Takšen sklep so sprejeli zaradi ministričine objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski

Predsedstvo SD je danes ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan pozvalo k odstopu. Takšen sklep so sprejeli zaradi ministričine objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski, je po seji predsedstva v izjavi za medije povedala predsednica SD Tanja Fajon.

Kot je povedala, je predsedstvo SD soglasno sklenilo, da Švarc Pipan pozovejo k odstopu s položaja. Predsedstvo je po njenih besedah opravilo zelo dolgo razpravo, na kateri sta bila na začetku navzoča tudi ministrica in nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu Uroš Gojkovič. Kot je dejala Fajon, so od vsega začetka želeli slišati več pojasnil in odgovorov.

"Ni pa na nas, da kakorkoli odločamo o krivdi, lahko pa prevzamemo objektivno odgovornost. Zdaj pa naj organi pregona nemoteno opravijo svoje delo," je dejala predsednica SD in zatrdila, da bodo ugotovitve slednjih kot stranka tudi spoštovali.

Prav tako po njenih besedah v stranki podpirajo poteze vseh na ministrstvu, ki se trudijo pojasniti vse okoliščine nakupa. "Ampak na tem mestu gre tudi za objektivno odgovornost javnega funkcionarja," je poudarila. Po njenih besedah je enotno stališče predsedstva SD jasno, ministrica pa naj sama prevzame odgovornost in odstopi.

Tanja Fajon,

predsednica SD in ministrica za zunanje zadeve

O tem, kakšne korake v koalicijski SD nadalje pričakujejo od premierja Roberta Goloba, je Fajon dejala še, da so ti stvar predsednika vlade, najmanj kar pričakujejo pa je, da bo spoštoval odločitev predsedstva stranke.

Ministrica za pravosodje Švarc Pipan se je pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije.

V SDS so proti ministrici danes vložili interpelacijo, premier Golob pa je na seji DZ v odgovoru dejal, da želi razčistiti, kdo je tisti, ki je glede nakupa sodne stavbe na Litijski zavedel vlado. Kot je sicer še poudaril, se minister v takih primerih težko izgone objektivni odgovornosti in napovedal, da bo glede politične usode ministrice Švarc Pipan počakal na odločitev njene matične SD.

