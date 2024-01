»Davkoplačevalci imajo pravico vedeti, kako bogati zlahka izigravajo sistem«

Ameriško zvezno sodišče obsodilo moškega, ki je spravil v javnost davčne podatke nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa

Littlejohn je časopisu New York Times pred nekaj leti posredoval podatke o davčnih napovedih bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in drugih znanih oseb

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriška zvezna sodnica Ana Reyes je v ponedeljek v Washingtonu nekdanjega pogodbenika zvezne davčne službe Charlesa Littlejohna obsodila na pet let zaporne kazni, ker je časopisu New York Times pred nekaj leti posredoval podatke o davčnih napovedih bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in drugih znanih oseb, poroča televizija NBC.

Littlejohn je med drugim v javnost spravil tudi davčne podatke ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa in kolega milijarderja Elona Muska, ki jih je posredoval mediju ProPublica, ter davčne podatke številnih drugih znanih in manj znanih Američanov.

Littlejohn je oktobra lani priznal krivdo in tožilci so zaradi tega predlagali minimalno zagroženo kazen pet let zapora, kar je sodnica sprejela in mu odmerila še 5000 dolarjev denarne kazni.

Charles Littlejohn,

nekdanji pogodbenik zvezne davčne službe

"Littlejohn je uporabil zasebne davčne informacije Američanov, da vodi svojo osebno in politično agendo, pri čemer je mislil, da zakoni za njega ne veljajo," so trdili tožilci.

Sodnica mu je ob izreku kazni povedala, da je s tem, kar je storil predsedniku ZDA, zagrešil napad na ustavno demokracijo ZDA.

Odvetniki obsojenca so trdili, da je dejanja zagrešil iz globokega moralnega prepričanja, da imajo Američani pravico do informacij, ki jih je posredoval medijem, in je verjel, da dela prav.

38-letni Littlejohn je sodnici povedal, da je deloval iz iskrenega, čeprav napačnega prepričanja, da služi javnemu interesu.

"Davkoplačevalci imajo pravico vedeti, kako bogati zlahka izigravajo sistem, in Američani lahko sprejmejo najboljše odločitve le takrat, ko so ustrezno informirani. Dejanje sem izvršil ob jasnem zavedanju, da bom končal na sodišču," je dejal.

