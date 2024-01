Porast okužb z mišjo mrzlico

Število okužb se po letu 2022, ko okužb niso zaznali, zopet zvišuje

Lani je bilo po podatkih NIJZ potrjenih kar 64 primerov mišje mrzlice, zbolelo je 10 žensk in 54 moških. Število okužb se po letu 2022, ko okužb niso zaznali, zopet zvišuje. Za preprečevanje morebitne okužbe z mišjo mrzlico poskrbimo tako, da glodavcem preprečimo dostop v bivalni prostor in redno izvajamo deratizacijo, svetujejo na NIJZ.

Porast okužb z mišjo mrzlico so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zabeležili v letu 2021. Samo junija so zabeležili nekaj manj kot 220 primerov okužbe. V letu 2022 okužb z virusom skoraj ni bilo, glede na lanske podatke o številu okužb pa je opaziti, da se število okužb postopoma zopet povečuje.

Lani je bilo največ primerov okužbe potrjenih v starostni skupini od 25 do 54 let, teh je bilo kar 39. V podravski regiji se je v pomladnih in poletnih mesecih okužilo največ ljudi, in sicer kar 32 ljudi, najmanj pa v pomurski, kjer je bil potrjen en primer okužbe. Pri večini bolnikov so dokazali virus puumala, so zapisali na spletni strani NIJZ.

Da bi preprečili okužbo z virusom mišje mrzlice oz. hemoragično mrzlico z renalnim sindromom moramo poskrbeti za varno odstranjevanje odpadkov hrane, da ne privabljamo glodavcev, živila in pijačo pa hranimo v zaprtih posodah, so zapisali NIJZ. Pri čiščenju dalj časa zaprtih prostorov ali površin, kjer so iztrebki ali mrtve miši, lahko uporabimo varikino, ki jo zmešamo z vodo, ali pripravljena razkužila. Pomembno je, da razkužimo vse površine in predmete, ki so lahko onesnaženi z iztrebki in so zato kužni. V primeru velikega števila poginulih miši v prostorih, kjer se nahajajo rejne živali, moramo obvestiti pristojnega veterinarja.

Za preprečevanje okužb moramo paziti na higieno rok, ob zadrževanju v naravi pa, da ne pijemo vode iz izvirov ter ne poležavamo na golih tleh. Prav tako vedno pazimo na svoje osebne stvari in jih ne puščamo dlje časa nezaščitene na tleh, so še navedli na NIJZ.