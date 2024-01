»ZDA si ne želijo vojne z Iranom«

"Ta napad je drugačen od preteklih, saj tri družine žalujejo za mrtvimi, več kot 30 vojakov pa je bilo ranjenih," je dejal John Kirby

Kirby je dejal, da so napad izvedle sile, ki imajo podporo Irana, pri čemer Teherana ni neposredno obtožil, da je odgovoren za napad

© Glenn Fawcett / Wikimedia Commons

ZDA bodo odgovorile na nedeljski napad z brezpilotnim letalom, ki je na severovzhodu Jordanije zahteval življenja treh ameriških vojakov, vendar pa si ne želijo vojne z Iranom, je včeraj na novinarski konferenci v Beli hiši dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby.

Kirby je dejal, da so napad izvedle sile, ki imajo podporo Irana, pri čemer Teherana ni neposredno obtožil, da je odgovoren za napad. "Ne vemo, ali je Iran neposredno ukazal napad, vemo pa, da Iran podpira te skupine in da teh operacij ne odvrača," je dejal.

Kongresniki, predvsem republikanci, pozivajo predsednika ZDA Joeja Bidna, naj na napad odgovori z napadi znotraj Irana. Kirby pa je dejal, da bodo ZDA odgovorile, vendar ob času in kraju po lastni izbiri.

"Ne vemo, ali je Iran neposredno ukazal napad, vemo pa, da Iran podpira te skupine in da teh operacij ne odvrača."



John Kirby,

tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost

"Predsednik Biden razmišlja o več možnostih za odgovor na napad. Odzvali se bomo ob svojem času in na način, ki ga bo izbral predsednik," je dejal Kirby in dodal, da je imel Biden doslej na to temo že dva sestanka s Svetom za nacionalno varnost.

"Ta napad je drugačen od preteklih, saj tri družine žalujejo za mrtvimi, več kot 30 vojakov pa je bilo ranjenih," je še dejal Kirby in dodal, da se lahko število ranjenih še poveča.

Oborožene skupine na Bližnjem vzhodu, za katere ZDA trdijo, da so povezane z Iranom, se z Američani v regiji obstreljujejo praktično od izbruha vojne med Izraelom in Hamasom, potem ko so pripadniki Hamasa 7. oktobra lani napadli Izrael. Vendar pa doslej smrtnih žrtev med Američani še ni bilo.

State Department je včeraj sporočil, da so ZDA skupaj z Veliko Britanijo uvedle sankcije proti 11 posameznikom, ki so povezani s kriminalnim omrežjem, ki napada nasprotnike iranskega režima na pobudo iranskega ministrstva za obveščevalne dejavnosti in varnost.

"Osebe, ki so bile danes uvrščene na seznam sankcij, so vpletene v mrežo, ki je izvajala represivna dejanja v tujini, vključno s številnimi umori in ugrabitvami ter načrtovala operacije v ZDA," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

C5fVAsYh7uM

6d_QGn9RCQ4