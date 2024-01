Kje cveti korupcija?

Kako so se odrezale države na indeksu zaznave korupcije za leto 2023?

Danska, Finska, Nova Zelandija in Norveška so države z najnižjo stopnjo korupcije na svetu, kaže indeks zaznave korupcije (CPI) za lani, ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International. Na dnu lestvice pa so države, ki se soočajo z različnimi krizami.

"Tam, kjer so vladavina prava, neodvisni mediji in civilna družba oslabljeni, korupcija cveti," je dejala voditeljica Transparency International Alexandra Herzog. Kot primer je navedla Madžarsko, ki je pod vodstvom premierja Viktorja Orbana na lestvici zdrsnila na 76. mesto in s tem zasedla najnižje mesto od vseh držav članic EU.

O stanju v članicah EU je Transparency International opozoril, da pomanjkanje odgovornosti in politična korupcija spodkopavata vladavino prava v regiji, ljudje pa izgubljajo zaupanje v svoje institucije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V najbolj zaskrbljujočih primerih imajo ozke interesne skupine prevelik nadzor nad političnim odločanjem. V drugih primerih vlade napadajo novinarje, žvižgače in druge," je še dodala organizacija.

Na dnu seznama CPI za lansko leto so države, ki jih pestijo krize, kot so Sirija, Venezuela in Somalija. Regija z najslabšo oceno pa je podsaharska Afrika.

CPI je narejen na podlagi združitve podatkov in analiz 12 mednarodnih ustanov, ki skozi oči gospodarstvenikov, analitikov in strokovnjakov ugotavljajo zaznavo korupcije v javnem sektorju.

