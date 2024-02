»Početje Izraela bo odslej pod povečanim pravnim in političnim nadzorom«

IZJAVA DNEVA

"In vendar gre za odločitev, ki je ni mogoče ignorirati. Haaško sodišče je pritrdilo argumentom Južne Afrike in zavrglo razlage izraelske obrambe; od osmih predlaganih je sprejelo šest ukrepov uradne Pretorije. Država, ki je po grozotah holokavsta nastala zaradi zaščite judovskega ljudstva, je postala predmet verodostojnih trditev, da krši konvencijo o genocidu – to isto, ki je bila po drugi svetovni vojni sprejeta z namenom preprečevanja ponovitve genocidov, kakršen je bil judovski holokavst. Sedemnajstčlanski senat je dozdajšnje retorično razpravljanje o 'genocidu' preusmeril na faktično, pravno raven. Početje Izraela bo odslej pod povečanim pravnim in političnim nadzorom."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, da je Meddržavno sodišče v Haagu v obravnavi tožbe Južne Afrike proti Izraelu odločilo, da mora Izrael sprejeti vse ukrepe, ki so v njegovi moči, da prepreči in kaznuje neposredno in javno spodbujanje h genocidu; via Delova Sobotna priloga)