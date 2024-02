Kako izkoristiti moč umetne inteligence?

Najpomembnejši dogodek s področja umetne inteligence letos

© pixabay.com

Na Brdu pri Kranju se bo danes začel globalni forum o etiki v umetni inteligenci, ki ga ministrstvo za digitalno preobrazbo pripravlja skupaj z organizacijo Unesco. Kot pravijo na ministrstvu, gre za najpomembnejši dogodek s področja umetne inteligence letos, udeležilo pa se ga bo več kot 250 visokih gostov in strokovnjakov z vsega sveta.

Ob hitrem napredku umetne inteligence se pojavljajo številne priložnosti in tudi tveganja. Na forumu bodo sodelovali vladni odločevalci, predstavniki gospodarstva in civilne družbe ter strokovnjaki s področja etike in politike umetne inteligence, ki bodo po pojasnilih ministrstva razpravljali o tem, kako izkoristiti moč umetne inteligence ter hkrati čim bolj zmanjšati njena tveganja in škodo.

Na dvodnevnem forumu bo svoja stališča in izkušnje predstavilo več kot 250 sodelujočih. Med drugim bodo sodelovali generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, pomočnica generalnega direktorja za družbene in humanistične vede pri Unescu Gabriela Ramos in odposlanec generalnega sekretarja ZN za tehnologijo Amandeep Singh Gill.

Zbrane bosta uvodoma nagovorili Ramos in ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, prek video povezave pa tudi predsednik Mednarodne konfederacije združenj avtorjev in skladateljev (CISAC) ter član glasbene skupine ABBA Björn Ulvaeus. Med uvodnimi govorci bo tudi podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec.