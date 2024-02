Višje parkirnine za osebna vozila, ki bolj onesnažujejo

Parižani so na referendumu potrdili trikratno podražitev parkirnine za cestne terence (SUV)

Parižani so v nedeljo na referendumu potrdili trikratno podražitev parkirnine za cestne terence (SUV). Za podražitev parkirnine za večje avtomobile s šest na 18 evrov na uro v središču mesta, v predmestju pa s štiri na 12 evrov na uro je glasovalo skoraj 55 odstotkov udeležencev glasovanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Okoli 1,3 milijona volivcev je na referendumu odgovarjalo na vprašanje: "Ali ste za uvedbo posebnih tarif za parkiranje osebnih vozil, ki so težka, velika in močno onesnažujejo?" Referenduma se je sicer udeležilo le okoli 78.000 Parižanov oz. 5,7 odstotka volilnih upravičencev.

Nova parkirnina bo veljala za osebna vozila na notranje izgorevanje ali hibridna osebna vozila, težja od 1,6 tone, ter električna vozila, ki so težja od dveh ton. Iz ukrepa bi bili izvzeti prebivalci mesta, ki imajo parkirna dovoljenja, poslovneži, zdravstveni delavci ter invalidi, prizadelo pa bi predvsem turiste in obiskovalce.

Mestne oblasti so zagovarjale dvig cene parkirnine, češ da tovrstna vozila povzročajo večjo onesnaženost, zavzamejo več prostora in ogrožajo cestno varnost. Pariška županja, socialistka Anne Hidalgo, je decembra ukrep utemeljila z besedami: "Večji kot so, bolj onesnažujejo."

A številni ukrepu nasprotujejo. Konservativna opozicija v pariškem mestnem svetu je predlog označila za manipulativen. "Novi, moderni cestni terenci ne onesnažujejo več, temveč lahko celo manj kot majhna dizelska vozila, izdelana pred letom 2011," pa so sporočili iz francoskega avto-moto kluba.

Višje tarife za večja vozila sicer načrtujejo tudi druga francoska mesta, med njimi Lyon, Bordeaux in Grenoble.

