Biden zmagal na strankarskih volitvah v Južni Karolini

Biden je v tekmi za nominacijo z veliko prednostjo premagal levičarsko aktivistko Marianne Williamson in kongresnika iz Minnesote Deana Phillipsa

Južna Karolina je leta 2020 Bidna ponesla na vrh seznama demokratskih kandidatov za osvojitev predsedniške nominacije

© Mark DiOrio / Flickr

Predsednik ZDA Joe Biden je v soboto v skladu s pričakovanji z veliko prednostjo zmagal na strankarskih volitvah za izbiro predsedniškega kandidata demokratske stranke v Južni Karolini, poročajo ameriški mediji.

Biden je v tekmi za nominacijo z veliko prednostjo premagal levičarsko aktivistko Marianne Williamson in kongresnika iz Minnesote Deana Phillipsa. Izidi potrjujejo, da 81-letni Biden nima konkurence za osvojitev nominacije, to mu lahko prepreči le "višja sila".

Ameriške televizije poročajo, da je po okrog 50 odstotkih preštetih glasov Biden dobil okrog 96 odstotkov, Phillips okrog dva odstotka, Williamson pa manj kot dva odstotka glasov.

Južna Karolina je leta 2020 Bidna ponesla na vrh seznama demokratskih kandidatov za osvojitev predsedniške nominacije, demokratske analitike pa je tokrat malce skrbelo, kako se bo odrezal glede na to, da mu ankete na nacionalni ravni ne dajejo velike podpore.

Južna Karolina bo sicer tudi letos verjetno volila za republikanskega kandidata, ki bo glede na ankete Donald Trump, vendar pa izidi demokratskih strankarskih volitev kažejo, da je Biden ne le ohranil, ampak tudi povečal svojo podporo pri temnopoltih volivcih te zvezne države, kar je dober obet za splošne volitve.

Demokrati so po odločitvi Bidna urnik strankarskih volitev in zborovanj letos nekoliko spremenili in so na prvo mesto postavili Južno Karolino v škodo tradicionalno prvim strankarskih zborovanj v Iowi in strankarskih volitev v New Hampshiru. Ti dve državi skoraj nimata temnopoltih volivcev, ki so večinoma tradicionalno zanesljiva volilna baza demokratov.

Demokrati na splošnih volitvah, ki bodo 5. novembra letos, ne računajo ne na Iowo niti na Južno Karolino, vendar pa upajo na zmago v New Hampshiru, čeprav so prebivalci te države razočarani, ker so izgubili status prve države, ki izbira.

Nacionalno vodstvo demokratske stranke je na prvo mesto urnika letos postavilo Južno Karolino, vendar so demokrati New Hampshira 23. januarja vseeno izvedli strankarske volitve istočasno z republikanci.

Biden je zanesljivo zmagal, čeprav so morali volivci njegovo ime sami dodati na glasovnico. Izidi volitev pa ne štejejo, ker zaradi kršitve pravil glasovi 33 delegatov iz New Hampshira za nacionalno konvencijo avgusta v Chicagu, kjer bodo potrdili zmagovalca, ne bo razdeljenih.

Za zmago na konvenciji Biden potrebuje najmanj 1969 glasov zavezanih delegatov, ki se razdelijo glede na izide volitev. Po Južni Karolini jih ima sedaj 55.

Kar zadeva Iowo, so se demokrati letos odločili, da bodo volitve potekale po pošti od 12. januarja do 5. marca.

Republikanci so imeli doslej strankarska zborovanja v Iowi in volitve v New Hampshiru, obakrat je zanesljivo zmagal Donald Trump.

Naslednja tekma za demokrate so strankarske volitve v Nevadi 6. februarja, za republikance pa strankarska zborovanja 8. februarja prav tako v Nevadi.

Prva tekma, ki res šteje, pa bodo strankarske volitve republikancev 24. februarja v Južni Karolini, kjer ima Trump priložnost, da iz tekme izloči edino preostalo protikandidatko, nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley.

