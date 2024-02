Z aplikacijo proti izumrtju jezikov staroselcev

Aaplikacija za pametne telefone Linklado omogoča uporabo maternega jezika ter pomaga prizadevanjem proti izumrtju staroselskih jezikov

Za staroselska ljudstva v brazilski Amazoniji je dostop do spleta izziv. Jim pa aplikacija za pametne telefone Linklado omogoča uporabo svojega maternega jezika ter pomaga prizadevanjem proti izumrtju staroselskih jezikov. V Braziliji s 203 milijoni prebivalci imajo sicer skupno več kot 250 milijonov mobilnih telefonov.

A številni od 1,7 milijona avtohtonih prebivalcev Brazilije so bili do nedavnega, tudi če so imeli pametni telefon in internetno povezavo, pogosto izključeni iz globalne povezljivosti, saj imajo tehnološke naprave običajno tipkovnice v brazilski portugalščini in ne v staroselskih jezikih.

Dokler nista dva mlada prijatelja iz Amazonije pred dvema letoma razvila aplikacijo Linklado, ki staroselskim ljudstvom omogoča pisanje z mešanico črk v latinici, črt, poudarkov in drugih znakov, ki jih uporabljajo številna brazilska staroselska ljudstva. Aplikacija jim tako pomaga komunicirati med seboj in s svetom.

Prvotni prebivalci dežele, ki je danes znana kot Brazilija, so se naslanjali na ustno izročilo, preden so v 16. stoletju prispeli portugalski kolonizatorji. Ko so Evropejci začeli zapisovati te jezike, so različne zvoke označevali s prilagoditvijo latinske abecede s simboli, imenovanimi "diakritični znaki".

Aplikacija je uporabna za vse avtohtone jezike v Amazoniji, skupaj okoli 40, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Juliano Portela, ki je aplikacijo razvil s prijateljem Samuelom Benzecryjem, ko je imel komaj 17 let. "Potrebovala sva štiri dni, da sva naredila aplikacijo. Nisva vedela, da bo tako hitro," je dodal.

Linklado je brezplačen, a ima tudi možnost, da tisti, ki ne govorijo staroselskih jezikov, plačajo za prevod. Aplikacija na tak način tudi pomaga reševati jezike staroselskih ljudstev, ki jim grozi izumrtje.

Reševanje ogroženih jezikov predstavlja tudi svetovni izziv. Poročilo Združenih narodov iz leta 2018 navaja, da bi do preloma tega stoletja lahko izginila skoraj polovica svetovnih jezikov, od tega večinoma jeziki staroselskih ljudstev.

