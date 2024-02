Ministrica Švarc Pipan / »Predsedniku vlade sem danes ponudila svoj odstop«

Ministrica za pravosodje se je v zadnjih tednih znašla v središču očitkov o odgovornosti za domnevne nepravilnosti pri nakupu prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani

Ministrica za pravosodje ostaja na položaju, dokler bo potrebno, da se "situacija resnično razčisti, predvidoma dva do tri tedne", je Dominika Švarc Pipan dejala v oddaji Marcel na TV Slovenija

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je na današnjem sestanku predsedniku vlade Robertu Golobu ponudila svojo odstop. Strinjala sta se, da ministrica ostaja na položaju, dokler bo potrebno, da se "situacija resnično razčisti, predvidoma dva do tri tedne", je ministrica nocoj dejala v oddaji Marcel na Televiziji Slovenija.

Ministrica se je namreč v zadnjih tednih znašla v središču očitkov o odgovornosti za domnevne nepravilnosti pri nakupu prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. V preteklih dneh je večkrat poudarila, da sicer sprejema objektivno odgovornost, a na položaju vztraja vsaj do razjasnitve okoliščin posla, pri katerem je bila, kot pravi, zavedena. Ob tem je očitke usmerila tudi v nekatere člane SD, predvsem vpletanje generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta v posel in prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva.

V zadnjih dneh se je z namenom razčiščevanja vseh okoliščin posla tudi večkrat sestala s predsednikom vlade, nazadnje danes, ko mu je torej ponudila svoj odstop. Kot je Švarc Pipan dejala v oddaji Marcel, je hvaležna premierju, da ji je dal "čas in možnost, da preverim sume nepravilnosti in jih tudi razkrijem javnosti".

"Zelo mi je žal, da mi vodstvo moje lastne stranke SD ni dalo te možnosti, sprašujem se zakaj, čeprav sem jim to sama tudi predlagala," je izpostavila Švarc Pipan. Ob opazovanju napetosti tako v koaliciji kot tudi v sami stranki ter očitkih o oklepanju ministrskega stolčka, zakrivanju sledi in vpletenosti v posel, pa je sklenila, da je najustrezneje, da predsedniku vlade ponudi svoj odstop. Odločitev o njeni politični usodi je zdaj v njegovih rokah, je dejala.

K odstopu je Švarc Pipan sicer pozvala tudi njena stranka SD, premierja Goloba pa, naj predlaga njeno razrešitev.

Na vprašanje, ali so v stranki začeli postopek za njeno razrešitev, je Švarc Pipan odgovorila, da ji ni znano. Stranka z njo od predsedstva prejšnji teden ne komunicira, je pojasnila.

Sicer pa je v pogovoru dejala, da se ji pravzaprav zdi žalostno, da "na nek način tu tako SDS kot tudi Socialni demokrati skorajda prvič v zgodovini odkrito paktirajo proti istemu cilju, to je čim prej zaključiti zgodbo, da se čim manj razčisti". Izpostavila je, da so bili v vodstvu SD celo predlogi ali pa se je govorilo o možnosti izstopa iz koalicije. "Mene skrbi, če je koalicijska partnerica pripravljena celo žrtvovati to vlado in koalicijo zato, da bi se določene stvari pometle pod preprogo,"je dejala.

Med drugim je pojasnila, da je bil sklep glede nakupa sprejet na dopisni seji vlade in ni bilo dejanske obravnave, pa tudi gradivo, ki ga je vlada obravnavala, je bilo precej skopo. A kot je poudarila, obstaja desetina filtrov, strokovnih, pravnih, finančnih in drugih, da se mora, ko zadeva pride na vlado, v dobri veri šteti, da je vse v redu. In v tej dobri veri je bila tudi sama, je pojasnila.

Mnenja pa je, da "se stvari še lep čas ne bo prišlo povsem do dna". Po njenih besedah je gotovo veliko tega, česar sama ne more, niti ni pristojna odkrivati in bodo to gotovo počeli pristojni organi.

Švarc Pipan je v oddaji tudi potrdila, da ima trenutno nekoliko višjo stopnjo varovanja in se zato počuti bolj varno, kot se je prejšnji teden. Na vprašanje, ali ima občutek, da je bilo njeno življenje v zadnjem času kakorkoli ogroženo, pa je odgovorila: "Glejte, dostikrat sem slišala, da so nekateri od ljudi vpletenih predvsem, kot se kaže, v ozadje te zgodbe, v širše ozadje te zgodbe, lahko zmožni česarkoli. Raje sem varna, kot pa da gre kaj narobe." O imenih ni želela govoriti. "Če bi o tem govorili, potem bi bilo varovanje policije nesmiselno in tudi neučinkovito," je dejala.