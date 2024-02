Britanski kralj Karel III. se zaradi raka umika iz javnega življenja

Do nadaljnjega se bo britanski kralj vzdržal javnih nastopov in drugih obveznosti

Lansko kronanje britanskega kralja Karla III, ki je pred zasedbo prestola uporabljal ime princ Charles

© WikiCommons / Buckinghamska palača

Britanskemu kralju Karlu III. so diagnosticirali raka, zato se bo do nadaljnjega vzdržal javnih nastopov in drugih obveznosti, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Več informacij o njegovem zdravstvenem stanju niso podali, so pa sporočili, da je kralj ostaja optimističen glede zdravljenja, poroča britanski BBC.

"Med kraljevim nedavnim posegom v bolnišnici zaradi benignega povečanja prostate so ugotovili ločeno zaskrbljujoče stanje. Naknadni diagnostični testi so pokazali, da gre za vrsto raka," so danes v izjavi zapisali v Buckinghamski palači.

Ob tem niso razkrili, za katero vrsto raka boleha 75-letni britanski monarh, in kakšna je njegova prognoza. So pa sporočili, da je danes v Londonu začel "redno zdravljenje" in da ne gre za raka prostate, navaja BBC. Zdravi se ambulantno.

Kralj Karel III. "ostaja popolnoma pozitiven glede zdravljenja in se veseli, da se bo lahko čim prej vrnil k svojim javnim dolžnostim," so še sporočili. Dodajajo, da bo še naprej opravljal svoje dolžnosti v vlogi voditelja države, kot so podpisovanje dokumentov in zasebna srečanja. Umaknil se bo samo iz javnih obveznosti. Objavili so tudi njegovo fotografijo.

Buckinghamska palača

Britanski kralj, ki je konec januarja v londonski zasebni kliniki prestal načrtovano operacijo prostate, med katero so odkrili rakavo obolenje, se je ob tem zahvalil svoji zdravniški ekipi za hitro intervencijo. Podobno kot pred omenjeno operacijo je tudi tokrat želel javno objaviti svojo diagnozo, izhaja iz danes objavljene izjave Buckinghamske palače.

Z diagnozo je po navedbah BBC osebno seznanil svojo ožjo družino, oba sinova princa Williama in Harryja, princeso Anne ter princa Andrewa in Edwarda.

Njegov mlajši sin Harry se je z njim pogovarjal o diagnozi po telefonu in se bo iz ZDA v prihodnjih dneh vrnil v Veliko Britanijo, da bi ga osebno obiskal.

Več britanskih politikov, tudi premier Rishi Sunak in vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer, je kralju zaželelo popolno in hitro okrevanje. Sunak je na omrežju X ob tem zapisal, da mu vse dobro želi celotna država.

Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Vedant Patel je izrazil sožalje kralju in njegovi družini ob tej zelo žalostni novici. Dodal je, da so člani administracije ameriškega predsednika Joeja Bidna v mislih z njim in kraljevo družino. Biden pa je dejal, da je zaskrbljen zanj in da upa, da se bosta kmalu slišala po telefonu.

Oglasil se je tudi bivši predsednik ZDA Donald Trump, ki ga je v odzivu na družbenih medijih označil za čudovitega človeka. Dodal je, da molijo za njegovo hitro in popolno okrevanje.

Kanadski premier Justin Trudeau mu je poslal najboljše želje ter prav tako zaželel hitrega okrevanja.

Karel III. je na prestolu nasledil svojo mamo, kraljico Elizabeto II., ki je po 70 letih na prestolu umrla 8. septembra 2022 v starosti 96 let.

