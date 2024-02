Netovariško slovo

Poslanec Miha Kordiš, enfant terrible stranke Levica, se je sprl s poslansko skupino

Miha Kordiš v najboljši podobi: pest, rdeča zastava in baretka (fotografija je nastala na spominski slovesnosti ob obletnici Dražgoške bitke, januarja 2019)

© Borut Krajnc

Razboriti, srčni Miha Kordiš, revolucionar, neustrašen borec za malega človeka, to pišemo brez cinizma, je v svojem razumevanju politike naletel na zid. V koalicijski vladi moraš včasih stopiti korak nazaj, da boš jutri stopil dva naprej. Levici je bilo v opoziciji veliko lažje. Vlagala je poslanske pobude, opozarjala na moč kapitala, a ni ji bilo treba vladati. Danes je koalicijska stranka, ki mora, če želi vlada obstati, program prilagajati željam političnih partnerjev. To pomeni, da se pri nekaterih temah potegne črta, denimo pri usklajevanju minimalne plače, kakšna druga tema, recimo vprašanje oboroževanja Slovenske vojske, pa je stvar koalicijskega partnerja. Javno ji lahko nasprotuješ, vsi dobro vedo, kakšna stališča ima glede vojske Levica, a stranka referendumov na to temo ne more sklicevati.