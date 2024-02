Levica / »Ni več dvoma, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci«

Levica poziva zunanje ministrstvo, da pokliče izraelskega veleposlanika na pogovor, da se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike zoper Izrael in proti njemu uvede sankcije

Shod za Palestino v Ljubljani, 19. oktobra lani

© Gašper Lešnik

Ni več dvoma, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci, sta danes poudarila poslanca Levice Matej Tašner Vatovec in Nataša Sukič. V izjavi za medije sta predstavila pobudo stranke, ki poziva zunanje ministrstvo, da pokliče izraelskega veleposlanika na pogovor, da se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike zoper Izrael in proti njemu uvede sankcije.

"Po ponedeljkovih napadih na Rafo se vse bolj dejansko izrisuje, kaj je dejanski načrt Izraela. To, kar se dogaja, je korak dlje, ki kaže na to, da je edini načrt, ki ga trenutno ima država Izrael, da dobesedno zmanjša število Palestincev na območju Gaze," je v izjavi dejal vodja poslanske skupine Levica Tašner Vatovec.

Opozoril je, da Izrael na območju Gaze izvaja etnično čiščenje, ki se v megli vojne dogaja tudi na okupiranem Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu. "To je zelo skrbno načrtovan poskus države Izrael, da izvede genocid nad Palestinkami in Palestinci. Glede tega ni več nobenega dvoma," je dodal.

Poudaril je, da je s tega vidika nujno, da se tako Slovenija kot mednarodna skupnost bolj angažirata pri preprečevanju genocida v Gazi. Poslanska skupina stranke Levica je v tej luči pripravila pobudo, ki jo je naslovila na zunanjo ministrico Tanjo Fajon in tudi vlado kot celoto.

"Predlagamo, da se pokliče izraelskega veleposlanika na zagovor, da se uvede sankcije proti državi Izrael, da se Slovenija odločno pridruži tožbi Južne Afrike zoper Izrael, in da se pospešijo in okrepijo prizadevanja za rešitev dveh držav," je ob predstavitvi pobude Levice povedala poslanka Sukič.

Slovenija je po njenih besedah kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN že sedaj sicer potegnila nekaj potez, ki so morda zgled drugim. Vendar pa v Levici želijo, da postane resničen zgled in "potegne za sabo evropske države, kajti molk EU ob genocidu, ki ga gledamo vsak dan, je nedopusten," je sklenila Sukič.

Pobudi poslanske skupine Levice se pridružujejo tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za delo Luka Mesec in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, so danes sporočili iz stranke.

"Slovenija je letos drugič postala nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, kar je pomemben dosežek in predvsem velika odgovornost za našo državo in vlado. Danes ima priložnost, da uporabi svoj položaj pri reševanju palestinskega vprašanja in postane zgled drugim državam," so zapisali.

Maljevac je ob tem pozval tudi, naj Slovenija nemudoma prizna Palestino kot samostojno in suvereno državo.