Zelenski / »Svet pričakuje, da bo ameriško vodstvo pomagalo zaščititi življenja in ohraniti svobodo«

Ameriški senat potrdil predlog zakona o pomoči Ukrajini

Ameriški senat je po več tednih pogajanj danes potrdil predlog zakona o pomoči tujini, ki vključuje 60 milijard dolarjev za Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije. Predlog zakona gre zdaj v predstavniški dom, kjer pa njegova usoda ni jasna.

Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson je namreč v ponedeljek sporočil, da ne bodo obravnavali predloga zakona o novi pomoči tujini v sedanji obliki, ker ne vsebuje ukrepov za zaščito meje med ZDA in Mehiko pred priseljenci.

Sveženj ameriške pomoči tujini v vrednosti 95,3 milijarde dolarjev vključuje 14,1 milijarde dolarjev sredstev za boj Izraela proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, 9,2 milijarde dolarjev za humanitarno pomoč za civiliste v Gazi in 4,8 milijarde dolarjev za podporo regionalnim partnerjem v indo-pacifiški regiji vključno s Tajvanom. Levji delež 60,1 milijarde pa je namenjen Ukrajini za obnovo zalog streliva, orožja in drugih ključnih potreb v vojni proti Rusiji.

V senatu, kjer imajo tesno večino demokrati, je predlog zakona dobil 70 glasov za in 29 proti, pri čemer ga je podprlo tudi 22 republikancev.

Predlog zakona je bil sprejet kljub pritiskom bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa na republikance, naj ne odobrijo pomoči Ukrajini. Poleg tega je na družbenih medijih poudarjal, da bi morale ZDA pomoč tujini namenjati v obliki posojil, ne daril.

Da bi zakon začel veljati, ga morata sprejeti tako senat kot predstavniški dom, kjer imajo tesno večino republikanci, nato pa ga mora podpisati še ameriški predsednik Joe Biden.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je že zahvalil senatorjem za potrditev predloga zakona, ki vključuje 60 milijard dolarjev za Ukrajino in poudaril, da bo pomoč pomagala reševati življenja pred ruskim terorjem. Prav tako bo po njegovem mnenju obnovila stabilnost po svetu, kar bi pomenilo "večjo varnost in blaginjo za Američane in ves svobodni svet".

"Odločitev senata smo pričakovali ne le mi, temveč tudi številne druge države, zlasti evropske. Svet pričakuje, da bo ameriško vodstvo ostalo trdno, pomagalo zaščititi življenja in ohraniti svobodo," je še zapisal na družbenem omrežju X.