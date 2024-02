Haag / Podpis ljubljansko-haaške konvencije

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo danes v Haagu podpisala konvencijo, ki so jo maja lani sprejeli v Ljubljani

Po besedah ministrice Fajon je konvencija zgodovinski dosežek, ki predstavlja velik korak naprej v skupnem boju proti nekaznovanosti in iskanju pravice za najhujša kazniva dejanja

© Borut Krajnc

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo danes v Haagu podpisala ljubljansko-haaško konvencijo, ki so jo maja lani sprejeli v Ljubljani. Konvencija predstavlja prelomno mednarodno pogodbo, ki bo državam omogočila mednarodno sodelovanje pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov.

Konvencijo o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev oziroma konvencija MLA so sprejeli maja lani na diplomatski konferenci v Ljubljani, na kateri je sodelovalo skoraj 300 predstavnikov iz 71 držav s področja mednarodnega javnega in kazenskega prava.

Dokument v nekaj manj kot stotih členih določa osrednje organe za sodelovanje, definicije ter položaj žrtev, prič, strokovnjakov in drugih oseb, ureja mednarodno pravno pomoč, postopke izročitev in premestitev obsojenih oseb ter postopke reševanja sporov. Gre za prvo večjo mednarodno pogodbo s področja mednarodnega kazenskega prava po rimskem statutu.

Po besedah ministrice Fajon je konvencija zgodovinski dosežek, ki predstavlja velik korak naprej v skupnem boju proti nekaznovanosti in iskanju pravice za najhujša kazniva dejanja.

Fajon se bo med dvodnevnim obiskom v Haagu sestala tudi z nizozemsko kolegico Hanko Bruins Slot ter obiskala Mednarodno kazensko sodišče (ICC), kjer se bo srečala s predsednikom sodišča Piotrom Hofmanskim in tožilcem Karimom Khanom.