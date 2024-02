Unicef / »Mladi informacije na temo ljubezni najpogosteje poiščejo pri prijateljih«

Na platformi U-Report so na valentinovo uporabnike povprašali tudi o spolnosti in rezultati kažejo, da kar 40 odstotkov anketiranih mladih meni, da o spolnosti ne vedo dovolj

© pixabay.com

Otroci in mladi informacije na temo ljubezni najpogosteje poiščejo pri prijateljih, so odgovorili sodelujoči v anketi platforme U-Report, ki jo je razvil Unicef. Na platformi so na valentinovo uporabnike povprašali tudi o spolnosti in rezultati kažejo, da kar 40 odstotkov anketiranih mladih meni, da o spolnosti ne vedo dovolj.

Odgovornost staršev je, da krepijo odnos z otrokom in ga učijo funkcionalnega izražanja čustev, so poudarili na Unicefu. A kar deset odstotkov uporabnikov spletne platforme U-Report poroča, da ne ve, da jih imajo doma radi, kar je po navedbah organizacije zaskrbljujoč podatek.

"To je občutek, ki ga otrok doživlja, čeprav se starši tega morda ne zavedajo ali o svojem odnosu z otrokom nimajo enakega mnenja. Pa vendar morajo biti vedno starši tisti, ki iščejo stik z otrokom in krepijo odprt odnos z njim," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Tudi če nam je ob tej temi kdaj neprijetno, se je treba zavedati, da je mladim verjetno še bolj. Vloga odraslih pa je, da presežejo ta neprijeten občutek in odprejo prostor za pogovor o tej tematiki."



Maja Planinc,

Unicef

Ko se otroci in mladi znajdejo v težavah, potrebujejo podporo, pomoč in pogovor ne glede na težavo, ki jih tare. Zaljubljenost in spolnost pri tem nista izjemi, kar kaže tudi omenjena raziskava. Po ljubezenske nasvete pa se večina anketirancev zateče k prijateljem.

Zato je še bolj treba krepiti medvrstniške odnose in s tem odpirati prostor mladim za iskren in odprt pogovor o težavnejših temah, o katerih je marsikomu neprijetno govoriti. Ko pride do pogovora o spolnosti, pa medvrstniška podpora ni dovolj. Za pogovor o tej temi mladi potrebujejo odraslo osebo, so navedli na Unicefu.

"Tudi če nam je ob tej temi kdaj neprijetno, se je treba zavedati, da je mladim verjetno še bolj. Vloga odraslih pa je, da presežejo ta neprijeten občutek in odprejo prostor za pogovor o tej tematiki," je povedala organizatorka programov zagovorništva na Unicefu Slovenija Maja Planinc.

Naloga odraslih je tudi, da mlade opolnomočijo, da se počutijo odgovorni, samostojni, samozavesti in dovolj močni, da zmorejo sprejeti odločitev zase, ne v škodo sebi ali komu drugemu, ter da ne podležejo pritisku družbe. Pri tem je treba po navedbah Unicefa posebej poudariti vpliv pritiska, ki izvira iz družbenih omrežij in je lahko za posameznika škodljiv.

V raziskavi o zaljubljenosti in spolnosti je še vedno mogoče sodelovati, zaenkrat pa je odgovarjalo 61 uporabnikov platforme U-Report Slovenija. Platforma deluje pod okriljem Unicefa s sofinanciranjem ministrstva za digitalno preobrazbo in s podporo članov uredniške skupine, imenovane U-Skupina, v kateri so zastopani tudi otroci in mladi.