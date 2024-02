Odbor Evropskega parlamenta podprl evropski pakt o azilu in migracijah

Sedaj so na vrsti še članice v Svetu EU in Evropski parlament, ki bi lahko pakt dokončno sprejel na plenarnem zasedanju v aprilu, kar pa velja za formalnost

Odbor Evropskega parlamenta za notranje zadeve je danes podprl evropski pakt o azilu in migracijah.

Evropski poslanci so na odboru podprli evropski pakt o azilu in migracijah, ki vključuje osem predlogov uredb in en predlog direktive. Med drugimi so z 42 glasovi za, 24 proti in enim vzdržanim podprli predlog uredbe o pogojih za pridobitev mednarodne zaščite, katere poročevalec je bil od leta 2022 evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD), so sporočili iz njegove pisarne.

Nemec je po glasovanju dejal, da se je danes pisala zgodovina, čeprav pakt ni popoln. "Z današnjim sprejetjem paketa reform azilnega sistema lahko govorimo o koncu nekega obdobja. Evropa dobiva prenovljen azilni sistem, ki je osem let hromil delovanje EU institucij, močno polariziral evropsko politiko in javnost, bil tarča zlorab, pod velikim pritiskom pa se je zaradi odsotnosti učinkovite migracijske politike znašel tudi schengen," je ocenil.

Uredba o upravljanju migracij in azila, ki bo nadomestila dublinsko uredbo, predvideva obvezno solidarnost z državami članicami, ki se bodo znašle pod migracijskim pritiskom. Druge države članice bodo lahko sprejele prosilce za azil iz te države ali pa zagotovile finančni prispevek v višini okoli 20.000 evrov. Prispevale bodo lahko tudi na druge načine.

V paktu so še uredbe o zbirki prstnih odtisov Eurodac, o postopkih preverjanja na zunanjih mejah EU ter o azilnih postopkih. Slednja vzpostavlja enoten postopek za podelitev in odvzem mednarodne zaščite po vsej EU. Obravnava bo morala biti hitrejša, prva odločitev pa bo morala biti sprejeta v največ šestih mesecih.

Zdaj bo sledilo potrjevanje zakonodajnih besedil v Evropskem parlamentu, pakt pa bi lahko predvidoma potrdili aprila na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Končno zeleno luč bodo morale podati še članice EU. Zakonodaja se bo nato začela uporabljati čez dve leti.