Financiranje SD / Inštitut 1. maj skriva donatorje

Finančni obvod za financiranje stranke SD

Vila na Levstikovi za 13.500 evrov

Ob sedanjem dogajanju v stranki SD se odpirajo tudi vprašanja glede prihodnosti Inštituta 1. maj, uradno zavoda za izobraževanje, raziskovanje in mednarodno povezovanje, ki ima edini bančni račun odprt ravno pri hranilnici Lon. Gre za zavod, ki sta ga konec 2022 ustanovila Tanja Fajon in Klemen Žibert, predsednica in takratni generalni sekretar SD, čeprav se v javnosti inštitut bolj predstavlja kot projekt SD in ne kot projekt dvojca Fajon-Žibert. »Inštitut 1. maj je nosilec akademsko razpravljalnih, izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru razprav o prihodnosti socialnodemokratske misli,« se predstavlja na spletni strani.