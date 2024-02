Drzna hranilnica Lon

Afera Litijska je pred oči javnosti postavila nenavadne kreditne prakse male hranilnice Lon, ki jih je že pred enim letom ugotovila Banka Slovenije. Kaj sploh dela ta banka?

Sedež hranilnice Lon v Kranju

© Luka Dakskobler

»Smo drugačni«je eno od promocijskih gesel hranilnice Lon, ene najmanjših kreditnih institucij pri nas, z vsega devetimi poslovalnicami po državi. Hranilnica Lon se je pojavila v zgodbi državnega nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki pretresa stranko SD, na res nenavaden način. Očetu zdaj že bivšega generalnega sekretarja stranke SD Klemnu Žibertu je namreč ta banka dala 1,32 milijona evrov posojila z odplačilno dobo 20 let za nakup stanovanja v »soseski za elito« Schellenburg v središču Ljubljane. Takih kreditov navadni državljani ne morejo dobiti. A nenavadnosti in naključij ni konca: ravno pri hranilnici Lon ima odprt edini bančni račun tudi zavod Inštitut 1. maj, ki sta ga ustanovila Žibert in predsednica SD Tanja Fajon. Tovrstne inštitute imajo nekatere slovenske stranke (na primer SDS in NSi), da se izognejo nadzoru računskega sodišča in si prek njih zagotavljajo dodaten denar iz neznanih virov. SD se je za ustanovitev tega finančnega obvoda odločila prav v času Žiberta in Fajonove, pred tem se je tudi zaradi škandala ob prelomu tisočletja, ko je stranko vodil Borut Pahor, takim praksam izogibala.