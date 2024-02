Pritiski na javne zavode

Pri energetskih projektih "redno prihaja do pritiskov politike in\ali investitorjev"

Protest Mladih za podnebno pravičnost pred poslopjem vlade v petek, 25. septembra 2020

© Borut Krajnc

Nevladne organizacije, združene v iniciativo Za Savo, in Mladi za podnebno pravičnost so v ponedeljek znova izrazili nestrinjanje z načrti za gradnjo hidroelektrarn na Srednji Savi in opozorili na pritiske, ki jih ob podajanju okoljskih in strokovnih mnenj doživljajo javne institucije. Pravijo, da si želijo »živeti v državi, kjer imajo strokovnjaki možnost samostojnega, neodvisnega strokovnega delovanja in odločanja«.