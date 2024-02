26 držav EU poziva Izrael, naj ne izvede vojaške operacije v Rafi

Zunanji ministri 26 držav članic EU so Izrael pozvali, naj ne izvede vojaške operacije v Rafi na jugu območja Gaze, in se zavzeli za humanitarni premor, ki bi privedel do trajnega premirja

Predstavniki Gibanja za pravice Palestincev med protestom pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Zunanji ministri 26 držav članic EU so danes Izrael pozvali, naj ne izvede vojaške operacije v Rafi na jugu območja Gaze, in se zavzeli za humanitarni premor, ki bi privedel do trajnega premirja, je po zasedanju sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. S tem se po neuradnih informacijah ni strinjala zgolj Madžarska.

Kot je povedal Borrell, so ministri 26 članic ob robu današnjega zasedanja podprli njegovo petkovo izjavo, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih načrtov za kopensko operacijo v Rafi ob meji z Egiptom, kamor se je zateklo več kot milijon Palestincev.

"Izraelsko vlado pozivamo, naj ne posreduje v Rafi, saj bi to še poslabšalo že tako katastrofalne humanitarne razmere ter preprečilo zagotavljanje nujno potrebnih storitev in humanitarne pomoči," je dejal.

Njegovi petkovi izjavi pa so ministri 26 članic v svoji današnji izjavi dodali poziv k takojšnjemu humanitarnemu premoru, ki bi vodil v trajno premirje, brezpogojno izpustitev talcev ter dobavo humanitarne pomoči, je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik.

Kot je pojasnil, izjave pred tremi dnevi ni objavil v imenu EU, ker ni bilo soglasja med članicami. Prav tako se danes ena od članic ni strinjala z ministrsko izjavo. Po neuradnih informacijah gre za Madžarsko.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je ob predčasnem odhodu z zasedanja podprla izjavo, pri čemer je izrazila upanje, da se bodo uskladili vsi ministri.

Prav tako je podprla poziv Španije in Irske Evropski komisiji, naj preuči, ali Izrael spoštuje svoje obveznosti na področju človekovih pravic v okviru sporazuma o sodelovanju z EU. Dublin in Madrid sta poziv podala spričo napovedane izraelske ofenzive na Rafo.

Borrell je po zasedanju pojasnil, da je pravno službo zaprosil za poročilo o tem, kako izvesti postopek, saj si Evropska komisija in Svet EU delita pristojnosti. Pričakuje, da bodo ministri o pobudi razpravljali na zasedanju čez en mesec.