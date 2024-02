»Ne gre za vojno, temveč za genocid«

Izraelski premier Netanjahu je obsodil izjave brazilskega predsednika Lule, ko je ta razmere v Gazi primerjal s holokavstom. Lula je zdaj v Izraelu nezaželena oseba.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v nedeljo izraelsko ofenzivo v Gazi primerjal s holokavstom in dodal, da ne gre za vojno, temveč za genocid. Izrael je njegove izjave že obsodil in na pogovor poklical brazilskega veleposlanika. Prav tako je Tel Aviv včeraj Lulo razglasil za nezaželeno osebo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To, kar se dogaja na območju Gaze s palestinskim ljudstvom, se ni zgodilo v nobenem drugem obdobju v zgodovini. Pravzaprav se je, ko se je Hitler odločil pobiti Jude," je Lula izjavil v nedeljo na novinarski konferenci v etiopski prestolnici Adis Abeba. Ob tem je dodal, da to, "kar se dogaja v Gazi, ni vojna, ampak genocid".

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že obsodil izjave brazilskega predsednika in poudaril, da je Lula prestopil skrajno mejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je medtem brazilskega veleposlanika poklical na pogovor z zunanjim ministrom Izraelom Kacem v spominskem centru holokavsta Jad Vašem v Jeruzalemu. "Spomenik holokavsta je kraj, ki bolj kot katerikoli drug priča o tem, kaj so nacisti in Hitler storili Judom," je danes izjavil Kac.

"Primerjava med izraelsko pravično vojno proti Hamasu ter dejanji Hitlerja in nacistov, ki so umorili šest milijonov Judov, je izredno resen antisemitski napad," je poudaril in dodal, da je Izrael Lulo razglasil za nezaželeno osebo. Ob tem je pojasnil, da bo Lula ostal nezaželena oseba, dokler se ne bo opravičil in preklical svojih izjav.

V odgovor na odločitev Izraela je tudi brazilsko zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo izraelskega veleposlanika v državi. Poleg tega pa so iz Tel Aviva v domovino na konzultacije poklicali brazilskega veleposlanika.

EP5tD9e19sM

xHAroLDtY_U

aoQeOsgs0Dc