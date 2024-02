Leto nogometnih prvenstev

V koledarskem letu 2024 bodo na sporedu kontinentalna prvenstva na vseh celinah z izjemo Severne Amerike

© pixabay.com

Za ljubitelje reprezentančnega nogometa je aktualno leto pravi raj. V koledarskem letu 2024 bodo na sporedu kontinentalna prvenstva na vseh celinah z izjemo Severne Amerike. Pravkar sta se, z zmago domače reprezentance, zaključili azijsko prvenstvo v Katarju in afriški pokal narodov v Slonokoščeni obali. V poletnih mesecih pa bodo žarometi športnih navdušencev uperjeni v Nemčijo, kjer bo na sporedu evropsko prvenstvo in v Združene države, kjer se bo letos odvijala Copa America oziroma južnoameriško prvenstvo. Daleč od oči in še dlje od srca mednarodne javnosti pa bo junija potekalo tudi prvenstvo Oceanije, ki ga tokrat gosti Vanuatu.

Pristopi k organizaciji prvenstva so različni, a vendarle imajo tudi nekaj skupnih točk. Gostitelj kontinentalnega tekmovanja v nogometu lahko dogodek izkoristi kot priložnost za izboljšanje infrastrukture. Tako športne kot tudi obče, ki pomembno izboljša dobrobit ljudi. Največji napredek je, v sklopu priprav, naredila Slonokoščena obala. Država je namreč v gradnjo in obnovo stadionov in druge infrastrukture vložila več kot milijardo dolarjev. Pri tem velja omeniti, da so večino gradbenih projektov izvedla kitajska podjetja, ki tako še dodatno krepijo moč in vpliv te azijske velesile v Afriki. Kitajska je med drugim dobavila tudi avtobuse, ki so jih organizatorji uporabili za izvedbo prevozov novinarjev in športnikov v času tekmovanja.

Katar za organizacijo mundiala leta 2022 porabil kar 220 milijard dolarjev

Kljub temu, da vložek Slonokoščene obale ni bil zanemarljiv, pa je povsem drobcen v primerjavi z investicijo, ki jo je izvedel Katar v sklopu priprav na svetovno prvenstvo. Za potrebe organizacije mundiala leta 2022 je Katar porabil kar 220 milijard dolarjev. K tej absurdni številki pa je potrebno dodati še človeški faktor, saj je v času izvedbe vseh infrastrukturnih projektov prihajalo do sistemskih kršitev delavskih in človekovih pravic. Številni gradbeni delavci so, zaradi nehumanih pogojev dela, žal tudi izgubili življenje. A ta črni madež ni uspel zasenčiti relativno solidne izvedbe mundiala in tudi zato se je Katar v zgodovino vpisal, kot dober gostitelj. Prav na račun svetovnega prvenstva v nogometu 2022 bo Katar ponovno gostil največje športne dogodke. Letos je, brez večjega pompa in brez velikih investicij, brezhibno gostil azijsko prvenstvo.

Južnoameriško prvenstvo bo potekalo v Združenih državah, saj se je Ekvador odpovedal gostiteljstvu. To vlogo so v Združenih državah prevzeli z namenom, da bodo celinsko prvenstvo imeli kot generalko pred svetovnim prvenstvom leta 2026. Takrat bo mundial potekal, vsaj uradno v Mehiki, Kanadi in ZDA, a glavnina tekem, vključno z odločilnimi srečanji, bo potekala na nogometnih zelenicah Združenih držav. Te imajo na voljo številne odlično opremljenje stadione, zato izdatnejših investicij v izboljšanje obstoječe infrastrukture ni moč pričakovati.

A kljub temu velja še enkrat poudariti. Investicije v cestno, namestitveno in tudi športno infrastrukturo so sprejemljive pod pogojem, da služijo svojemu namenu tudi po zaključku športnega mega dogodka. V kolikor se investira v izgradnjo stadionov, ki se jih nato čez nekaj let povsem zanemari gre za metanje denarja skozi okno. Ali povedano drugače: izpolnjevanje infrastrukturnih zahtev za organizacijo celinskega prvenstva v nogometu brez širše družbene vizije ne koristi državi gostiteljici. Prej nasprotno. Vrtoglave vsote se namesto za razvojne projekte v skupno dobro nameni za zasledovanje partikularnih in kratkotrajnih ciljev.

Praktična sočasnost petih kontinentalnih prvenstev pa pomembno izkazuje razlike med posameznimi celinami in odnosom do nogometa. Strast navijačev se ne odraža zgolj v obiskanosti tekem, saj ta prikazuje splošno družbeno-ekonomsko sliko. Navijači afriških reprezentanc niso nič manj evforični od evropskih ali ameriških, a si zaradi veliko slabšega ekonomskega položaja prepogosto ne morejo privoščiti ogleda tekem ljubljenega moštva na nogometnem stadionu.

Prav to se je dobro videlo na afriškem pokalu narodov, kjer so bili stadioni slabo zapolnjeni. Delno je za to odgovorna tudi poteza Afriške nogometne zveze, ki je prodajo vstopnic preselila izključno na splet. Že res, da se v Afriki delež nakupov prek spleta iz leta v leto pomembno veča, a glavnina poslov se še vedno sklene gotovinsko. Nenazadnje tudi nimajo vsi nogometni navijači možnosti, da bi si vstopnico kupili prek spleta, ker si morda ne lastijo plačilne kartice.

Povsem drugačna pa je bila zgodba na azijskem prvenstvu, kjer so zabeležili nov rekord v številu gledalcev. Izjemno veliko zanimanje pa vlada tudi za evropsko in južnoameriško prvenstvo. Povpraševanje za tekme v Nemčiji je ogromno. To pa lahko opazimo tudi pri slovenskih navijačih, ki so evropsko nogometno zvezo zasuli s prošnjami za vstopnice slovenske selekcije.

Ne glede na zanimanje navijačev za vstopnice pa smo do sedaj videli že dve izredno zanimivi celinski prvenstvi, kjer so se presenečenja kar nizala iz tekme v tekmo. Zgolj upamo lahko, da bo tudi v Nemčiji, v Združenih državah in na Vanuatuju, dogajanje na igrišču ostalo vsaj toliko zanimivo.