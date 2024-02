Domovi za starejše / »V času stavke težave pri komunikaciji z zdravniki«

Prebivalci domov za starejše in njihovi svojci se zaradi zdravniške stavke soočajo z oteženim dostopom do zdravstvenih informacij in dokumentacije, so danes v sporočilu za javnost opozorili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Ministrstvo za zdravje in zdravstvene zavode zato prosijo za ukrepanje, da stavka ne bo dodatno prizadela starejših.

Svojci stanovalcev domov za starejše v več krajih po Sloveniji se v obdobju zdravniške stavke ne morejo pravočasno posvetovati z domskim zdravnikom in pridobiti informacij o zdravstvenem stanju svojih bližnjih, so poudarili v skupnosti socialnih zavodov.

Posamezni zdravniki prav tako ne izdajajo zdravniških potrdil ali druge dokumentacije, ki jo stanovalci in svojci potrebujejo, recimo za oddajo vlog za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo, so še navedli.

"Več domov nas je v zadnjem času opozorilo, da se nanje obračajo svojci stanovalcev, ki so v času zdravniške stavke naleteli na težave pri komunikaciji z zdravniki, saj jim ti ne zagotavljajo informacij o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih in različnih zdravstvenih potrdil," je zapisal sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik.

Denis Sahernik,

sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Opozoril je, da domovi svojcem pri teh težavah ne morejo pomagati, saj sta organizacija in izvajanje zdravniške oskrbe v domovih za starejše v pristojnosti zdravstvenih zavodov. "Že dlje časa opozarjamo na nezadostno dostopnost zdravniške oskrbe v domovih, zato vse odgovorne pozivamo, da preprečijo, da bi zaradi stavkovnih aktivnosti prišlo do še dodatnega poslabšanja razmer," je pozval Sahernik.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.