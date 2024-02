Stella Assange / »Prosim, bodite tam za Juliana, dokler ne bo svoboden«

Na londonskem sodišču začetek obravnave glede izročitve ustanovitelja WikiLeaksa ZDA

Na sodišču v Londonu se je danes začelo zaslišanje o izročitvi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA. Gre za morda zadnji poskus pritožbe Assangea na odločitev Londona, da ga izroči ameriškim oblastem, ki mu želijo soditi zaradi razkritja tajnih vojaških dokumentov. Assange se zaslišanja, ki bo trajalo dva dni, zaradi bolezni ne udeležuje.

Višje sodišče v Londonu bo v okviru dvodnevnega zaslišanja obravnavalo prošnjo Assangea za ponovno preučitev odločitve nekdanje britanske notranje ministrice Priti Patel glede izročitve ZDA. Assangeovi odvetniki bodo na tokratni obravnavali po poročanju BBC poskušali doseči, da sodišče dovoli obravnavo pritožbe, da bi preprečili njegovo izročitev.

Assange se danes ni pojavil na sodišču. Njegov odvetnik Edward Fitzgerald je na začetku obravnave povedal, da se Assange ne počuti dobro in se zaslišanja ne bo udeležil niti osebno niti prek video povezave. Kot je še opozoril, njegovo stranko preganjajo zaradi "običajne novinarske prakse", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred sodiščem se je danes zbralo več sto ljudi, ki so držali transparente in zahtevali izpustitev Assangea. Assangeova žena Stella se jim je zahvalila za podporo. "Prosim, še naprej se pojavljajte, bodite tam za Juliana in za nas, dokler Julian ne bo svoboden," je dejala.

52-letnemu Assangeu, ki je od leta 2019 zaprt v Londonu, v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

Če bo Assange ta teden uspešen na sodišču in se bo začel pritožbeni postopek, bo ustanovitelj Wikileaksa dobil še eno priložnost, da svoj primer zagovarja na londonskem sodišču, pri čemer bo določen datum za polno obravnavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Če sodišče Assangeovi prošnji za pritožbo zoper njegovo izročitev ZDA ne bo ugodilo, bi bila vsa pravna sredstva v Veliki Britaniji s tem izčrpana.

Assange trdi, da je postopek proti njemu politično motiviran, njegovi odvetniki pa so nakazali, da bodo zadevo predali Evropskemu sodišču za človekove pravice. Stella Assange je napovedala, da bodo odvetniki na sodišču v Strasbourgu nemudoma vložili prošnjo za začasno odredbo, da bi preprečili takojšnjo izročitev njenega moža ZDA. Vendar pa obstajajo pomisleki, da bi britanska vlada lahko ignorirala tak ukaz.

Assange, sicer avstralski državljan, je zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh, odkar mu je leta 2019 ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer se je sedem let skrival, odtegnilo zaščito in mu odvzelo azil. Takratna notranja ministrica Priti Patel je junija 2022 odobrila njegovo izročitev ZDA, na kar se je Assange pritožil.

Poslanci v avstralskem parlamentu so prejšnji teden sprejeli predlog s pozivom ZDA in Združenemu kraljestvu, naj končata pregon Juliana Assangea ter mu omogočita vrnitev domov. Predlog je podprl tudi avstralski premier Anthony Albanese.

LvdTG56Ubdc

04nZZlzwyek

TsrKZ2Yzd0Q