Trump / »V mnogih pogledih se spreminjamo v komunistično državo«

Donald Trump je poudaril, da se zaradi smrti Navalnega v Rusiji bolj zaveda, kaj se dogaja v ZDA

Trump svoje pravne težave izkorišča kot način za podžiganje podpornikov in trdi, da so sodni postopki samo način, da bi mu škodili na volitvah

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji ameriški predsednik in najverjetnejši kandidat republikancev na novembrskih predsedniških volitvah Donald Trump je v torek svoje težave z ameriški pravosodjem primerjal s političnim pregonom ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v kazenski koloniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v pogovoru za Fox News med srečanjem z volivci v Južni Karolini med drugim dejal, da je bil Navalni zelo pogumen. Pri tem ni omenjal krivde za smrt opozicijskega voditelja, je pa obžaloval "zelo žalostno zgodbo.

"Bil je zelo pogumen, ker se je vrnil v Rusijo," je dejal. "Odkrito povedano, veliko bolje bi bilo, če bi se temu izognil in govoril zunaj države," je prepričan Trump.

Na svojem družbenem omrežju Truth Social je Trump v nedeljo zapisal, da se zaradi smrti Navalnega v kazenski koloniji bolj zaveda, kaj se dogaja v ZDA. Te teze sicer ni pojasnjeval, je pa v preteklosti pogosto govoril o tem, da so bile obtožnice zoper njega politično motivirane, kar tožilci zavračajo.

Donald Trump,

nekdanji ameriški predsednik

Newyorški sodnik je Trumpu v petek zaradi prikazovanja napihnjene vrednosti premoženja, da bi pridobil ugodnejše kredite, naložil plačilo skoraj 355 milijonov dolarjev kazni, obenem pa mu je izrekel še nekatere druge omejitve pri poslovnem delovanju.

"To se dogaja v naši državi," je v torek dejal Trump. "V mnogih pogledih se spreminjamo v komunistično državo. Poglejte, jaz sem vodilni kandidat in so me obtožili," je dejal.

Sodnik, ki ga je obsodil, je po njegovih besedah nor človek. "Ta tip se je odločil, da sem kriv, preden se je začelo sojenje," je dodal.

"Imam osem ali devet sojenj, vse zaradi dejstva, da (...) sem v politiki," je prepričan Trump. "Če bi izgubljal na volitvah, sploh ne bi govorili o meni in ne bi imel nobenih odvetniških stroškov," je dodal.

Poleg civilne tožbe zaradi poslovne goljufije v New Yorku se Trump sooča z 91 kazenskimi zadevami, med drugim z obtožbami glede sprevračanja izida predsedniških volitev leta 2020, na katerih je izgubil proti Joeju Bidnu. Svoje pravne težave izkorišča kot način za podžiganje podpornikov in trdi, da so sodni postopki samo način, da bi mu škodili na volitvah, poroča AFP.

