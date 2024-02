Netanjahu / »Zagotoviti moramo, da Gaza nikoli več ne bo predstavljala grožnje Izraelu«

Izraelski premier Netanjahu je poudaril, da je Izrael zavezan k nadaljevanju vojne, dokler ne uniči Hamasa

Izrael želi osvoboditi talce, vendar ne za vsako ceno, sta v torek menila izraelski premier Benjamin Netanjahu in minister za finance Bezalel Smotrič. Po njunem mnenju je edina pot do cilja vojaška zmaga proti gibanju Hamas, s svojimi izjavami pa sta spodbudila kritike izraelske opozicije in družin nekaterih izmed 134 talcev, ki ostajajo v Gazi.

"Doma in v tujini se na Izrael izvaja velik pritisk, naj ustavi vojno, preden bodo doseženi vsi cilji. Zelo si želimo doseči osvoboditev talcev, vendar ne za vsako ceno. Vsekakor ne pristajamo na nerealne pogoje, ki jih od nas zahteva Hamas in bi pomenili poraz države Izrael," je v torek v nagovoru izraelskim vojakom dejal Netanjahu.

"Zavezani smo k nadaljevanju vojne, dokler ne dosežemo vseh njenih ciljev: Uničiti Hamas, osvoboditi vse talce in zagotoviti, da Gaza nikoli več ne bo predstavljala grožnje Izraelu" je še dejal premier, izhaja iz izjave, objavljene na spletni strani njegovega urada.

Tudi izraelski finančni minister Smotrič je pred tem v torek dejal, da Izrael ni pripravljen na osvoboditev talcev za vsako ceno. V izjavi na izraelskem radiu Kan je dejal, da pot do osvoboditve talcev predstavlja okrepljen vojaški pritisk na Gazo in poraz palestinskega gibanja Hamas.

Pripombe Smotriča in Netanjahuja so spodbudile številne kritike, med drugim sta jih obsodila vodja opozicije Jair Lapid in član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc. Razburila sta tudi nekatere družine talcev, ki si prizadevajo povečati pritisk na vlado, da bi sklenila dogovor za osvoboditev talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje zajelo med vdorom v Izrael 7. oktobra.

"Napadajte me, kolikor hočete, vendar ne bom nehal govoriti resnice: zmagati moramo in uničiti Hamas, šele potem bomo z božjo pomočjo lahko tudi ugrabljene vrnili njihovim družinam in iz ujetništva osvobodili celotno državo," je Smotrič danes zapisal v objavi na omrežju X, s katero se je odzval na kritike.

Izraelska ofenziva v Gazi se medtem nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo. Palestinski Rdeči polmesec je po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočil, da v oblegani palestinski enklavi vlada lakota, izraelski protestniki pa na meji ovirajo prehod konvojev s humanitarno pomočjo. Ob tem je pozval k "nujni mednarodni intervenciji".

Ministrstvo za zdravje v Gazi pa je danes sporočilo, da je bilo od začetka izraelske ofenzive v Gazi, v palestinski enklavi ubitih najmanj 29.313 ljudi, še najmanj 69.333 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Samo v zadnjem dnevu je bilo znova ubitih več kot 100 ljudi.

