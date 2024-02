Kitajska / »Ameriški veto prižiga zeleno luč nadaljnjemu pobijanju«

Kitajska obsodila veto ZDA na resolucijo o Gazi

Po odločitvi ZDA, ki so v torek v Varnostnem svetu ZN vložile veto na sprejetje resolucije s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, konflikt postaja še bolj nevaren, so danes opozorili v Pekingu. Kitajska poudarja, da ameriški veto pošilja napačno sporočilo in prižiga zeleno luč nadaljnjemu pobijanju, poroča britanski BBC.

"Varnostni svet mora čim prej ukrepati, da bi spodbudil prekinitev ognja in konec spopadov. To je moralna obveznost, ki je ni mogoče odložiti," je danes v Pekingu izjavila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning in spomnila, da je Kitajska glasovala za resolucijo.

"Humanitarne razmere v Gazi postajajo izjemno resne, kar močno vpliva na mir in stabilnost v regiji," je opozorila.

Razočaranje in nezadovoljstvo Pekinga zaradi ameriškega veta je že v torek izrazil stalni predstavnik Kitajske pri ZN Zhang Jun. Veto ZDA je napačno sporočilo, ki razmere še bolj zaostruje, je opozoril.

Trditev ZDA, da bi resolucija ovirala tekoča diplomatska prizadevanja, je po njegovih besedah popolnoma neutemeljena. Glede na razmere na terenu po njegovem prepričanju nadaljnje izogibanje pozivu k takojšnji prekinitvi ognja ni nič drugega kot prižiganje zelene luči nadaljnjemu pobijanju.

"Samo če bomo pogasili vojno v Gazi, lahko preprečimo, da bi ogenj pekla zajel celotno regijo," je dejal po poročanju BBC.

"Izid glasovanja jasno kaže, da pri vprašanju prekinitve ognja za zaustavitev spopadov v Gazi ne gre za to, da Varnostni svet ne bi dosegel prepričljivega soglasja, temveč za to, da so ZDA uporabile veto, ki zavira soglasje sveta," je Zhangove besede povzela kitajska tiskovna agencija Xinhua.

ZDA so v Varnostnem svetu ZN v torek vložile veto na alžirski predlog resolucije s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in pozivom palestinskemu gibanju Hamas k izpustitvi vseh talcev. Za resolucijo je glasovalo 13 članic Varnostnega sveta, med njimi Slovenija, Velika Britanija se je vzdržala. Veleposlanica ZDA Linda Thomas Greenfield je dejala, da bi alžirski predlog negativno vplival na pogajanja o premirju in izpustitvi talcev.

