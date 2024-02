V Italiji prvi korak na poti odvzema odlikovanja Titu

Poslanci so namreč odobrili zakonski predlog, po katerem bo lahko vlada preklicala priznanje tudi pokojnim odlikovancem, kar doslej ni bilo mogoče

Komisija za ustavna vprašanja spodnjega doma italijanskega parlamenta je odprla pot odvzemu državnega odlikovanja jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu. Poslanci so namreč v torek odobrili zakonski predlog, po katerem bo lahko vlada preklicala priznanje tudi pokojnim odlikovancem, kar doslej ni bilo mogoče.

Kot izhaja iz zakonskega predloga, bodo državna odlikovanja odvzeli tistim, ki so zagrešili "kruta dejanja in zločine proti človečnosti", tudi po njihovi smrti, je v torek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

V vladajoči stranki Bratje Italije premierke Giorgie Meloni so ob sprejetju predlaganega besedila komisije izrazili zadovoljstvo, saj so se zavzemali za to, da bi jugoslovanskemu maršalu Titu odvzeli državno odlikovanje.

Podpredsednik poslanske zbornice Fabio Rampelli in poslanec Walter Rizzetto, oba iz stranke Bratov Italije, menita, da bo parlament z odvzemom odlikovanja Titu vsaj delno popravil krivice, ki da so jih doživeli Italijani v Istri ter vsi, ki so končali v fojbah, na spletni strani poroča Primorski dnevnik.

"To je samo začetek na poti spominjanja na krvave dogodke na vzhodni meji," je po poročanju časnika poudaril Rampelli. Rizzetto, sicer eden od predlagateljev besedila, pa je spomnil na tisoče Italijanov, ki so po njegovih besedah na Titov ukaz umrli v fojbah, dodaja Ansa.

Pri glasovanju so se vzdržali predstavniki levo-zelenega zavezništva (AVS). V vrstah opozicijske Demokratske stranke (PD) so medtem opozorili, da bi veljalo pri tem upoštevati tudi številne druge, ki so jim bila podeljena "nevredna odlikovanja", začenši s tistimi, ki so bila podeljena italijanskemu diktatorju v času druge svetovne vojne, "zločincu Benitu Mussoliniju", še poroča Ansa.

Sklep komisije morata po poročanju Primorskega dnevnika potrditi še oba domova italijanskega parlamenta, poslanska zbornica in senat.

V Italiji so dan spomina na fojbe 10. februarja, ko se spominjajo povojnih pobojev in množičnega odhoda Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, obeležili s slovesnostmi po vsej državi. Premierka Meloni je ob tej priložnosti položila venec k osrednjemu spomeniku pri nekdanjem rudniškem jašku oziroma fojbi v Bazovici. Ob robu slovesnosti je podprla tudi odvzem državnega odlikovanja Josipu Brozu Titu, ki mu ga je leta 1969 podelil tedanji predsednik Giuseppe Saragat.

