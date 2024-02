»Gaza je postala območje smrti«

Kdaj bo prevladala človečnost?

Razmere na območju Gaze so nečloveške, je dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je palestinsko enklavo ob tem označil za območje smrti. Pozval je k takojšnjemu premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas ter neovirani dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

"Zdravstvene in humanitarne razmere v Gazi so nečloveške in se še naprej slabšajo. Gaza je postala območje smrti. Velik del ozemlja je uničen," je danes na novinarski konferenci povedal Tedros, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V kakšnem svetu živimo, če ljudje nimajo dostopa do hrane in vode, če na zdravstvene delavce med opravljanjem njihovega poslanstva padajo bombe, če se morajo bolnišnice zapirati, ker nimajo elektrike in zdravil, ob tem pa so tarča vojaških operacij," se je vprašal vodja WHO.

Nadaljujejo se tudi opozorila o lakoti, ki grozi večjemu delu prebivalstva Gaze. "Huda podhranjenost se je od začetka vojne močno povečala, z manj kot enega odstotka je na nekaterih območjih v Gazi narasla na več kot 15 odstotkov, zaradi česar je ogroženih še več življenj," je povedal Tedros.

"Potrebujemo takojšnjo prekinitev ognja, osvoboditev talcev in neomejen dostop humanitarne pomoči. Človečnost mora prevladati," je še dejal vodja WHO, medtem ko se v oblegani palestinski enklavi nadaljuje intenzivna ofenziva izraelske vojske.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je danes sporočilo, da je bilo od začetka izraelske ofenzive v Gazi ubitih najmanj 29.313 ljudi, še najmanj 69.333 je ranjenih, poroča AFP. Samo v zadnjem dnevu je bilo znova ubitih več kot 100 ljudi.