»Zdravniki morajo za starejše od 65 let tudi med stavko izvajati vse storitve«

Ministrstvo za zdravje opozarja zdravnike

Ministrstvo za zdravje na opozorilo skupnosti socialnih zavodov, da imajo stanovalci v domovih za starejše in svojci zaradi zdravniške stavke otežen dostop do zdravstvenih informacij in dokumentacije, odgovarja, da morajo zdravniki za starejše od 65 let tudi med stavko izvajati vse storitve. Tako določa zakon o zdravniški službi, so navedli za STA.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je ministrstvo in zdravstvene zavode v torek prosila za ukrepanje, da stavka ne bi dodatno prizadela starejših.

Ministrstvo pa stanovalcem v domovih in svojcem svetuje, naj se v primeru težav ali vprašanj glede zdravstvenih informacij in dokumentacije obrnejo neposredno na vodstva zdravstvenih zavodov ali na zdravstveni inšpektorat.

Zagotovili so, da se zavedajo pomena, ki ga ima zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe za starejše, in da razumejo skrb, ki se pojavlja zaradi morebitnih težav v času stavke. V teh izjemnih okoliščinah je sodelovanje z zdravstvenimi zavodi po njihovih besedah ključno za zagotavljanje nemotenega poteka zdravstvene oskrbe. Na ministrstvu ves čas spremljajo razmere. Prizadevajo si za čim boljšo komunikacijo in reševanje morebitnih težav, ki se pojavijo zaradi stavkovnih aktivnosti, so zatrdili.